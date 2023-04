Marco Reus: Fans warten noch immer auf Vertrags-Entscheidung – jetzt prescht Watzke vor

Bleibt er bei Borussia Dortmund, verlässt er den Verein, holt er zum Abschluss gar die Meisterschaft? Die Zukunft von Marco Reus beim BVB ist noch immer ungeklärt. Weil der Kapitän sportlich nicht mehr unangefochten ist, wackelt er mehr denn je in seiner Zeit bei der Borussia.

Marco Reus, das scheint unstrittig, müsste für eine Verlängerung Gehaltseinbußen einnehmen. Gespräche laufen zwischen allen Seiten im Hintergrund zwar, doch eine Einigung gab es bisher nicht. Jetzt bringt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Licht ins Dunkle.

Marco Reus: Baldige Verkündung zeichnet sich ab

Der BVB-Boss war vor dem Anpfiff des Spiels zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt am Experten-Tisch von Sky zu Gast. Dort plauderte er nicht nur über die sportliche Situation der Borussen, sondern auch über seinen Noch-Kapitän.

Der Vertrag von Marco Reus endet nach derzeitigem Stand am 30. Juni. Dass er den BVB nach 11 Jahren wirklich verlassen könnte, wollen viele Fans nicht war haben. Egal wie er sich am Ende entscheidet, in wenigen Tagen werden die Fans wohl mehr wissen.

„In einer Woche, zehn Tagen“

Denn Watzke verriet, dass es nicht mehr lange bis zu einer Verkündung dauern werde. „Ich denke mal in einer Woche, zehn Tage, so was“, machte Watzke bei Sky deutlich. In anderen Worten: Spätestens bis zum nächsten Heimspiel gegen Wolfsburg weiß man, wie es um die Zukunft von Marco Reus bestimmt ist.

Sky-Moderator Sebastian Hellmann wollte dann auch noch eine Tendenz aus Watzke herauskitzeln. Doch dort hielt der BVB-Geschäftsführer dicht. „Ich gebe keine Tendenzen ab, aber er ist ein extrem verdienter Spieler von Borussia Dortmund“, sagte der 63-Jährige.

Marco Reus: Auch Terzic äußert sich

Watzke blieb nicht der einzige, der an diesem Nachmittag zu Reus befragt wurde. Zuvor versuchte Hellmann schon bei Edin Terzic an Informationen bekommen. Doch der ließ sich kaum in die Karten blicken.

Hier kanns du noch mehr lesen:

„Ich arbeite extrem gerne mit Marco Reus“, sagte er. Zu möglichen Meinungsverschiedenheiten wegen der zuletzt geringen Einsatzzeiten sagte er: „Ich drücke meine Wertschätzung nicht dadurch aus, dass ein Spieler über 90 Minuten auf dem Platz steht. Es geht nur um den mannschaftlichen Erfolg.“