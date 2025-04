Marco Reus kann endlich wieder jubeln – kurz darauf folgt schon der nächste Schock

Wie tief kann ein Meister fallen? Dieses Experiment führt LA Galaxy in der amerikanischen MLS gerade unfreiwillig durch. Mittendrin: BVB-Legende Marco Reus!

Der verpasste große Teile der Saison bisher mit einer Verletzung, meldete sich jetzt aber endgültig zurück. Gegen die Portland Timbers gelingt Marco Reus (hier mehr zu ihm lesen) sein erstes Saisontor. Der Jubel darüber bleibt ihm allerdings im Hals stecken.

Marco Reus trifft – Freude währt nur kurz

Vergangene Woche hatte der ehemalige Dortmunder nach wochenlanger Pause sein Comeback auf dem Platz feiern können. In der Nacht von Sonntag auf Montag (28. April) legte er gegen Portland noch einen drauf.

++ Borussia Dortmund: Kovac lässt aufhorchen – „Geht dem Ende entgegen“ ++

Nach einer knappen Stunde betrat Marco Reus als Joker das Feld – und durfte einige Minuten später jubeln. Einen Steilpass nahm der Mittelfeldspieler mit einem Kontakt mit dem linken Fuß an und donnerte den Ball anschließend direkt mit rechts ins lange Eck. Verlernt hat der Edeltechniker das Fußballspielen keinesfalls.

Doch die Freude über seinen Treffer währte nur kurz. Denn der Treffer markierte lediglich den 2:3-Anschluss für den strauchelnden Meister. Den Aufwind konnte das Team letztlich aber nicht nutzen. Ein Eigentor eine gute Viertelstunde vor dem Ende besiegelte die 2:4-Niederlage für Reus und Co.

Galaxy in tiefer Krise

Damit bleibt LA Galaxy in einer nicht zu erklärenden Krise. Erst im Dezember hatte der Klub die Meisterschaft gewonnen. Doch von dieser Stärke ist in der neuen Saison nichts mehr zu sehen. Nach zehn Spielen steht der Verein mit nur drei Punkten auf dem letzten Platz der Western Conference. Die Playoffs und damit die Titelverteidigung liegen bereits in weiter Ferne.

Top-News des Tages:

Die Hoffnungen liegen jetzt auf einer schnellen vollständigen Genesung von Marco Reus, sodass er auch wieder 90 Minuten auf dem Platz stehen kann. Eine Knieverletzung hatte den ehemaligen Dortmunder rund fünf Wochen außer Gefecht gesetzt.