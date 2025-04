Marco Reus: BVB-Legende wird erlöst – endlich ist es soweit

Marco Reus lässt seine Karriere derzeit in den USA ausklingen. Nach vielen Jahren im schwarz-gelben Trikot wechselte der 35-Jährige im Sommer letzten Jahres zu den Los Angeles Galaxy.

Und dort lief es für den Offensivstar zunächst wie gemalt. Gleich in seiner Premierensaison wurde Marco Reus mit den Kaliforniern MLS-Meister, alles lief nach Plan für den ehemaligen BVB-Star. Doch zuletzt wurde der Höhenflug des gebürtigen Dortmunders gestoppt. Nun kann Reus wieder aufatmen.

Marco Reus zurück auf dem Rasen

Der Start in die neue Saison hätte für den Deutschen und seine Mannschaft wohl nicht schlechter laufen können. In den ersten drei Ligaspielen holte LA keinen einzigen Punkt, dazu setzte es im CONCACAF Champions Cup eine peinliche 0:1-Niederlage gegen CS Herediano aus Costa Rica. Im Anschluss kam es sogar noch dicker: Eine Knieverletzung verdammte Reus auf die Tribüne.

In Reus‘ Abwesenheit ging die Galaxy-Misere weiter. In den folgenden fünf Ligaspielen holte Los Angeles keinen Sieg. Doch nun darf der amtierende Meister wieder hoffen. Denn beim vergangen Spiel gegen Austin feierte Reus sein ersehntes Comeback, wurde eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt. Die sechste Niederlage der Saison konnte aber auch er nicht verhindern, gegen die Texaner verlor LA mit 0:1.

Sehnsucht nach erstem Saisonsieg

Die Mannschaft von Trainer Greg Vanney wartet also weiter auf den ersten Erfolg in der neuen Spielzeit. Die nächste Chance wartet in der Nacht von Sonntag auf Montag (28. April). Um drei Uhr nachts deutscher Zeit empfangen die Kalifornier die Portland Timbers.

Gegen den Tabellenvierten aus dem US-Bundesstaat Oregon geht die Mannschaft von Marco Reus allerdings als Außenseiter ins Spiel. Die Gäste rangieren derzeit auf Tabellenplatz vier der Western Conference. Von solchen Sphären kann man in Los Angeles derzeit nur träumen.