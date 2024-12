Marco Reus: Märchen perfekt – BVB reagiert sofort

Der Titelfluch von Marco Reus ist endlich Geschichte. Die BVB-Legende hat nur wenige Monate nach dem Abschied von Borussia Dortmund die allererste Meisterschaft gewonnen. Mit LA Galaxy siegte er gegen die New York Red Bulls.

Nur kurz nachdem Marco Reus den Meistertitel feiern konnte, reagierte auch sein Ex-Klub Borussia Dortmund. Aus der Heimat gab es einige warme Worte für den 35-Jährigen.

Marco Reus ist MLS-Meister

In Finale der MLS hat sich LA Galaxy mit 2:1 gegen die New York Red Bulls durchgesetzt. Von der Bank aus sah Reus, wie erst Joseph Paintsil (9.) und dann Dejan Joveljic (13.) traf. New York gelang durch Sean Nealis (28.) der frühe Anschlusstreffer, kam aber nicht mehr zum Ausgleich.

Reus, der mit Adduktorenproblemen auf der Ersatzbank saß, wurde erst in der 75. Minute eingewechselt. In Szene setzen konnte er sich dabei nicht mehr, doch das wird ihm nach dem Gewinn der Meisterschaft auch herzlich egal sein.

Nach Abpfiff sank Reus zu Boden und streckte beide Arme jubelnd nach oben. Für ihn ist es in seiner langen Karriere der allererste Meistertitel. Mit dem BVB versuchte er es viele Jahre, wurde siebenmal Vizemeister. Besonders bitter war die Saison 2022/2023 als Dortmund die Meisterschaft am letzten Spieltag noch verspielte.

„Du verdienst alles, Marco“

„Einen Titel zu holen im Ausland nach drei, vier Monaten, ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Großes“, so Reus und weiter: „Man arbeitet immer seine ganze Karriere darauf hin, erfolgreich zu sein, zu versuchen, so viele Finals wie möglich zu erreichen und dann auch zu gewinnen. Bei mir hat das in Deutschland nicht so viel geklappt. Aber wie ich schon gesagt habe, als ich angekommen bin, es war immer das Ziel, weiter erfolgreich zu sein.“

Kurz nach seinem Titelgewinn meldete sich auch Borussia Dortmund zu Wort. Der englischsprachige X-Account des Klubs gratulierte mit einem ikonischen Bild und schrieb dann noch: „Du verdienst alles, Marco.“ Und auch die Fans gratulierten darunter fleißig.