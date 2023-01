Marco Reus: BVB-Kapitän lässt Zukunft offen – „Wird man sehen“

Der Vertrag von Marco Reus läuft im Sommer aus, bis jetzt hat der BVB den Vertrag mit seinem Kapitän noch nicht verlängert. Langsam, aber sicher kommt Fahrt in die Personalie rein. Zuletzt sorgte das erste Wechselgerücht für Aufsehen.

Doch was sagt Marco Reus selbst zu den Gerüchten und seiner Zukunft? Im Trainingslager in Marbella hat sich der BVB-Star erstmals dazu geäußert. Eine klare Tendenz ist weiterhin nicht rauszuhören.

Marco Reus spricht über seine Zukunft

Über zehn Jahre trägt Marco Reus nun das Trikot von Borussia Dortmund. Mit 368 Einsätzen und 156 Toren zählt der 33-Jährige schon jetzt zu den größten Spielern in der Vereinsgeschichte. Doch wie lange geht die Reise von Reus beim BVB noch weiter?

Für den Angreifer ist es eine ungewohnte Situation. Sein Vertrag läuft in sechs Monaten aus, noch immer gibt es keine Entscheidung. Reus selbst hatte zuletzt mehrfach betont, dass er seine Karriere gerne beim BVB beenden würde. Dafür müssen Spieler und Verein aber zusammenfinden und sich über eine Vertragsverlängerung einig werden.

Eine konkrete Tendenz wollte Reus im Trainingslager in Marbella nicht abgeben. Bei Sky sagt er: „Man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich bin hier, um fit zu werden und die Mannschaft weiter anzutreiben, weil wir einiges aufzuholen haben. Darauf liegt mein Fokus.“

Reus: „Wenn ich mir da keine Gedanken machen würde, wäre das auch falsch“

Gerüchte über ein mögliches Angebot von Al-Nassr will Reus nicht kommentieren, verweist stattdessen auf seinen Berater: „Dafür habe ich einen Berater, der sich um diese Dinge kümmert.“ Reus-Agent Dirk Hebel hatte in der „BamS“ erklärt: „Marco hat immer betont, wie sehr der BVB ihm am Herzen liegt, aber auch, dass er weiter Fußball spielen will. Da ist es doch ganz normal, dass wir uns mit anderen Optionen beschäftigen müssen.“

Reus selbst will sich voll auf die Rückrunde und seine eigene Fitness konzentrieren. Den Vertragspoker möchte er erst einmal beiseiteschieben, er gibt gegenüber dem „kicker“ aber auch zu: „Natürlich schaust du voraus und ich habe nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Wenn ich mir da keine Gedanken machen würde, wäre das auch falsch“, und sagt weiter: „Ich bin nur gerade froh, bei der Mannschaft zu sein. Wir stehen auf dem sechsten Platz, da haben wir andere Dinge zu tun. Darauf liegt gerade komplett der Fokus, alles andere wird sich in den kommenden Wochen und Monaten entscheiden. Dann wird man sehen, in welche Richtung es geht.“