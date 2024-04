Borussia Dortmund: Was wird aus Matthias Sammer? BVB-Berater lässt tief blicken

Bei Borussia Dortmund steht in der sportlichen Führung ein großer Umbruch an. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird mit Ablauf seines aktuellen Vertrages im Sommer 2025 seinen Platz an der Spitze des BVB räumen.

Wie sich Borussia Dortmund ohne Watzke aufstellt, ist noch nicht final geklärt. Noch offen ist zudem, wie es für Matthias Sammer weitergeht, der den BVB seit mehreren Jahren als externer Berater unterstützt. Jetzt hat er sich vor dem Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid zu seiner Zukunft geäußert.

Borussia Dortmund: Sammer spricht über seine Zukunft beim BVB

„Das ist miteinander verbunden, also beidseitig miteinander gekoppelt. Im Vertrag steht im Prinzip, dass er mein Berater ist“, erklärte Watzke im Interview bei „Welt TV“ die Situation von Matthias Sammer. Wenn Watzke geht, endet also auch der Vertrag von Sammer. Ob er sich allerdings auch zurückzieht, ist offen.

Sammer selbst äußerte sich im Vorlauf des Spiels gegen Atletico Madrid jetzt zu seiner Zukunft. Ob er künftig der „Super-Berater“ wird, fragte ihn Amazon-Prime-Moderator Sebastian Hellmann: „Das wird man sehen, was passiert. Der Klub hat gewisse Überlegungen. Die sind erstens noch nicht abgeschlossen, zweitens noch nicht besetzt und drittens komme ich. Ich bleibe am Ende übrig und wir werden sehen.“

„Habe eine gewisse Bereitschaft signalisiert“

Dann stellte er klar: „Ich habe ja gesagt, dass ich nie mehr operativ und 24 Stunden 7 Tage aktiv sein werde, aber wenn man die Hilfe braucht, habe ich auch eine gewisse Bereitschaft signalisiert. Wir haben so ein gutes Verhältnis. Wir sollten es einfach abwarten und es ist auch noch nicht entschieden.“

Wenn der BVB auf Sammer zukommt, wäre eine Zusage Sammers also wohl nicht ausgeschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber noch unklar, wie sich Borussia Dortmund in Zukunft aufstellen wird. Sven Mislintat soll als Kader-Planer zum BVB zurückkehren, Kehl gilt als Kandidat für den Job von Watzke. Entschieden ist aber noch nichts.