Marco Reus: Nach der Feier ging es weiter – BVB-Star lässt Fans komplett ausflippen

Eine Legende verabschiedet sich und wird verabschiedet: Für Marco Reus stand am 18. Mai das letzte Heimspiel für Borussia Dortmund an. Gegen Darmstadt 98 gab es nicht nur einen 4:0-Sieg, sondern auch einen Treffer der Klub-Legende.

Nach dem Spiel ging die Abschiedsfeier so richtig los. Marco Reus wurde vom gesamten Stadion gefeiert und war auch auf der Südtribüne bei den Fans. Für die im Stadion gebliebenen Anhänger sorgte der BVB-Star dann auch noch für eine große Überraschung.

Marco Reus lädt Fans auf Freibier ein

Es ist ein Abschied nach Maß – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Marco Reus hat sich bei seinem letzten Heimspiel eine ganz besondere Aktion für die Fans ausgedacht. Die BVB-Legende spendiert der ganzen Südtribüne Freibier, das gab Borussia Dortmund nach dem Spiel über X (ehemals Twitter) Bescheid.

Mit einem Foto wurde die irre Aktion verkündet. Darauf ist ein handgeschriebener Zettel an einem der zahlreichen Getränkestände im Stadion zu sehen. Reus persönlich hat sie wohl geschrieben: „Danke für alles! Das Abschiedsbier geht auf mich. Euer Marco“, schreibt der Kapitän.

Schon im Vorfeld der Partie war die Aktion kommuniziert worden, wofür Reus auch selbst die Rechnung übernimmt. Wie viele Menschen sich tatsächlich ein Freibier gegönnt haben, ist unklar. 24.545 Menschen passen auf der größten Stehtribüne Europas.

In den sozialen Netzwerken wird Marco Reus von den Fans für die Aktion gefeiert. Vor Spielbeginn gab es schon die Abschiede der BVB-Bosse und vor der Südtribüne mit Plakaten und Bannern. Danach folgte eine XXL-Choreo und eine mehr als nur emotionale Auswechslung (hier mehr dazu).

Nach Abpfiff ging er sogar auf die Südtribüne und sprach zu den Fans. Bei „Sky“ erklärte Reus, was er den Fans mitteilte: „Ich habe mich bedankt, dass die Menschen all die Zeit an meiner Seite standen. Das ist nicht selbstverständlich.“

Mehr Nachrichten für dich:

Es war allerdings nicht das letzte Spiel für Borussia Dortmund. Am 1. Juni steht das Champions-League-Finale gegen Real Madrid in London statt. Ob der Abschied dann mit einem Titel gekrönt werden kann?