Leipzig – Borussia Dortmund: Stimmung am Tiefpunkt? Reaktion spricht Bände

Eigentlich sollte es in diesem Duell um die schillernde Champions League gehen. Doch die Begegnung zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund verkommt zum Krisengipfel. Beide Mannschaften hinken den Erwartungen und Ansprüchen hinterher.

Immerhin: Vor dem Spiel gegen Leipzig konnte Borussia Dortmund für einen Stimmungsboost unter der Woche sorgen. Das war bei RB nicht der Fall. Doch von einer frostigen Stimmung will der Superstar des Teams nichts wissen.

Leipzig – Borussia Dortmund: Simons sieht keine Probleme

Er ist zum Gesicht der Leipziger Krise geworden. Xavi Simons ist ein begnadeter Fußballer. Doch seit er von seiner Verletzung zurück ist und im Winter fest von Paris nach Ostdeutschland transferiert wurde, ist auch bei ihm oft Sand im Getriebe. Die harten Fakten: Seit Mitte Januar gelang RB nur ein Bundesligasieg. In der Tabelle ist man nur noch Sechster.

Die Champions-League-Qualifikation ist zwar noch nicht so akut gefährdet wie beim BVB, doch der Druck wächst. Von einer angeknacksten Stimmung im Team will man in Leipzig vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund nichts wissen.

„Die Stimmung ist gut“, erklärte Simons in einer Medienrunde nach dem Training. „So müssen wir arbeiten. Wir können nicht auf den Platz kommen und weinen, wir müssen performe“, lautete seine Einschätzung.

Wer gewinnt das Krisen-Duell?

Ein Sieg, das ist klar, ist für beide Mannschaften Pflicht. Verliert Dortmund in Leipzig, kann man die Königsklasse quasi abhaken. Andersherum würde sich die RB-Krise, durch die auch Trainer Marco Rose wackelt, weiter verschärfen.

Xavi Simons will der Krise mit Positivität beenden. „Das ist unsere Situation. Natürlich müssen die Dinge besser laufen, das wissen wir“, sagte er. Aber: „Das ist unsere Arbeit und die müssen wir genießen. Wenn du sie nicht genießt, kannst du auch nach Hause gehen und es sein lassen.“

Ob das im Krisenduell zwischen Leipzig und Borussia Dortmund funktioniert? Während der BVB zuletzt im CL-Achtelfinale unterwegs war, absolvierte RB ein Kurztrainingslager in Salzburg. Nach einer internen Spieleraussprache dort soll jetzt alles besser werden.