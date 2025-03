Trikot-Hammer? Vor Leipzig – Borussia Dortmund macht die Nachricht die Runde

Gerade erst hatte der BVB mit einem neuen Sondertrikot für Furore gesorgt. Gegen den FC Augsburg waren Nico Schlotterbeck und Co. in einem Retro-Trikot aufgelaufen. Vor dem Spiel zwischen Leipzig und Borussia Dortmund macht gleich die nächste Nachricht die Runde.

Dabei geht es allerdings nicht um ein erneutes Sondertrikot der Schwarzgelben, sondern um das neue Heimjersey für die kommende Saison. Erste Bilder dazu sind rund um das Gastspiel von Borussia Dortmund bei RB Leipzig im Umlauf.

Borussia Dortmund gegen Leipzig wieder im normalen Look

Die Retro-Trikots gegen Augsburg waren ohnehin nur eine einmalige Sache. Auch wenn das an frühere Zeiten angelehnte Stück Stoff bei den Fans super ankam, laufen die Borussen-Profis beim Gastspiel in Ostdeutschland wieder in den gewohnten Farben auf. Wem die Designs von früher aber besser als die heutigen gefallen, für den könnte das Heimtrikot 2025/2026 etwas sein.

Wie das Portal „Footy Headlines“, das sich in Trikotfragen bekanntermaßen besonders gut auskennt, lehnt Ausrüster Puma Shirt für die neue Saison an ein weiteres aus den 90er-Jahren an. Konkret an jenes aus der Saison 93/94!

Erste Bilder veröffentlicht

Erste Bilder, die rund um das Spiel zwischen Leipzig und Borussia Dortmund (hier mehr dazu lesen) an die Öffentlichkeit gelanten, zeigen, wie das aussehen könnte. Damals spielten die BVB-Profis mit abstrakten schwarzen Strichmustern an Kragen und Ärmeln.

So sah das BVB-Trikot vor über 20 Jahren aus. Foto: imago/Uwe Kraft

Diese sollen sich zur kommenden Spielzeit auch am Kragen wiederfinden. Kragen selbst und Ärmel auf den Fotos dagegen quasi komplett in schwarz gehalten. Der „Rest“ des Trikots kommt in dem heutigen standardmäßigem „Dortmund Gelb“ daher.

Das finale Design kann und wird hier und da sicherlich von den aktuellen Leaks abweichen. Doch „Footy Headline“ hat schon oft genug bewiesen, in Trikotfragen den richtigen Riecher zu haben. Offiziell vorgestellt wird das neue Heimtrikot vermutlich traditionell beim letzten Heimspiel der aktuellen Saison. Dieses findet am 17. Mai gegen Holstein Kiel statt.