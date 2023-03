Jürgen Klopp: Fans staunen Bauklötze – Ex-BVB-Trainer fällt ein riesiger Stein vom Herzen

Damit war aber mal überhaupt nicht zu rechnen: Der FC Liverpool fegt Manchester United mit 7:0 – ja, richtig gelesen – aus dem eigenen Stadion und lässt seine Fans endlich wieder jubeln. Jürgen Klopp wird nach Abpfiff einmal tief durchgeatmet haben.

Mit einem denkwürdigen Sieg meldete sich der FC Liverpool wieder zurück im Kampf um die Champions-League-Plätze. Für Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp dürfte es damit wieder ruhiger an der Anfield Road werden.

Jürgen Klopp feiert Mega-Befreiungsschlag

2:5-Pleite in der Champions League gegen Real Madrid, zwischenzeitlich elf Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze und das Aus in nationalen Pokal-Wettbewerbern – für Jürgen Klopp wurde die Luft beim FC Liverpool zuletzt zum ersten Mal richtig dünn. Inzwischen dürfte der Ex-BVB-Trainer bei den „Reds“ aber wieder deutlich sicherer im Sattel sitzen.

+++ Borussia Dortmund: Weltmeister will wegen Haaland weg – könnte der BVB die Lösung sein? +++

Mit sage und schreibe Sieben zu Null zerlegte Liverpool die „Red Devils“ an der Anfield Road. Erst in der 43. Minute hatte Cody Gakpo den Torreigen eröffnet. Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag. Darwin Nunez (47., 75.), Gakpo (50.), Mo Salah (66., 83.) und Roberto Firmino (88.) schossen Manchester United in der zweiten Hälfte aus dem Stadion.

Klopp und Liverpool wieder auf Champions-League-Kurs

In der Liga ist der FC Liverpool damit auf Rang fünf vorgerückt und hat den Abstand auf Platz vier wieder deutlich verkürzt. Tottenham (45 Punkte) ist nur noch drei Zähler entfernt, hat aber schon ein Spiel mehr auf dem Buckel. Klopp und Liverpool können die Qualifikation für die Champions League wieder aus eigener Kraft schaffen. Das dürfte Klopps Bosse ungemein beruhigen.

Mehr News:

Nächste Woche ist beim AFC Bournemouth gefordert, ehe es darauf zum Achtelfinalrückspiel in der Champions League zu Real Madrid geht. Dort muss Liverpool ein 2:5 aus dem Hinspiel wettmachen, um die Chance auf den Henkelpott zu wahren.