Jude Bellingham: Irre Wende? BVB-Star soll sich plötzlich ganz anders entschieden haben!

Transfer-Saga, die Dritte! Nach den Abgängen von Jadon Sancho und Erling Haaland waren die Fans von Borussia Dortmund bereits leiderprobt. Über Monate hatten sich die Verhandlungen der beiden Stars gezogen, begleitet von immer neuen Gerüchten. So sieht es derzeit auch bei Jude Bellingham aus.

Der Mittelfeldspieler ist der vielleicht begehrteste Profi des kommenden Sommers, obwohl für ihn eine Mega-Ablöse fällig wird. Bisher deutete vieles auf Real Madrid als neuen Arbeitgeber für Jude Bellingham hin. Doch jetzt scheint es eine irre Wende gegeben zu haben.

Jude Bellingham: Bringt Klopp-Schachzug die Entscheidung?

Wie das spanische Portal „Fichajes“ unter Berufung auf „The Times“ berichtet, hat der Brite den Bossen von Borussia Dortmund mitgeteilt, wo er in der kommenden Saison spielen will. Die Antwort: FC Liverpool.

Moment mal, Liverpool? In den vergangenen Tagen hieß es, die Reds hätten sich aus dem Rennen um Jude Bellingham zurückgezogen. Zu teuer sei der BVB-Star. Statt 150 Millionen Euro in eine Position zu stecken, wollte man damit gleich mehrere Baustellen flicken. Jetzt kommt allerdings heraus, dass dies nur ein Schachzug von Manager Jürgen Klopp gewesen sein könnte.

Gespräche im Geheimen

So heißt es in dem Bericht, dass man die übrigen Bewerber um den BVB-Star in Sicherheit wiegen wollte, sodass diese Tempo aus dem Poker nehmen. Das wiederum habe man „im Schatten und abseits möglicher Bieterkämpfe“ genutzt, um weitere Gespräche mit Jude Bellingham zu führen.

Diese hätten dafür gesorgt, dass sich nun tatsächlich Liverpool in der Pole-Position befinde. Dem BVB kann das am Ende herzlich egal sein. Denn an der Forderung von geschätzten 150 Millionen Euro als Ablöse dürfte sich nichts ändern.

Jude Bellingham riskiert die Champions League

Ob es tatsächlich zu einem Wechsel an die Anfield-Road kommt, bleibt dennoch abzuwarten. Schließlich galt es bisher als eine Grundvoraussetzung, dass der 19-Jährige kommende Saison in der Champions League spielen will.

Davon ist Liverpool jedoch weit entfernt. Derzeit hat man neun Punkte Rückstand auf Platz vier. Da hätte Real Madrid die besseren Argumente auf seiner Seite – zumal die Königlichen auch noch um den Titel in der Königsklasse kämpfen. Der Poker um Jude Bellingham wird wohl noch andauern.