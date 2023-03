Jude Bellingham: Entscheidung verzögert sich! BVB lässt nicht locker

Für ihn legt sich Borussia Dortmund mächtig ins Zeug. Nur zu gerne würden die Verantwortlichen Jude Bellingham über den Sommer hinaus halten. Da dürften auch die Fans nicht Nein sagen.

Kurios: Jude Bellingham besitzt noch einen Vertrag bis 2025. Trotzdem muss der BVB schon in dieser Sommerpause um ihn kämpfen. Längst haben die europäischen Spitzenteams den Briten auf dem Zettel. Die Entscheidung über seine Zukunft verzögert sich nun.

Jude Bellingham: Nach Chelsea sollte Entscheidung her

Borussia Dortmund will bei seinem größten Star frühzeitig Klarheit. Anders als bei Erling Haaland will man nicht ewig warten müssen, bis sich der Spieler entscheidet. Denn klar ist auch: Zeit ist enorm kostbar. Geht der Mittelfeldspieler wirklich, braucht man dringend Ersatz – und der will clever ausgewählt sein. Zu wichtig ist Jude Bellingham für die Schwarz-Gelben.

Vor einigen Wochen war zu vernehmen, dass die Bosse ihrem Spieler wohl ein Ultimatum gesetzt haben. Demnach sollte die Entscheidung nach dem Champions-League-Rückspiel fallen. Offenbar verzögert sich das Ganze nun aber.

Dann soll Klarheit herrschen

Laut des britischen Radiosenders „Talksport“ soll es eine neue Deadline geben. Diese soll Ende März nach der Länderspielpause sein. Bis dahin haben Juden Bellingham und seine Kollegen noch zwei Spiele vor der Brust: das Revierderby gegen Schalke und das Duell mit dem 1. FC Köln.

Anschließend absolviert England die ersten beiden Spiele der Europameisterschafts-Qualifikation gegen Italien und Ukraine. Bellingham dürfte ziemlich sicher zum Kader gehören, doch dann muss er eine Entscheidung treffen.

Borussia Dortmund verschafft sich Zeit

Mit der Entscheidung gibt der BVB nicht nur seinem Spieler mehr Zeit, sondern auch sich selbst. Nur zu gern würde man Bellingham halten. Dafür ist Sportdirektor Sebastian Kehl wohl auch bereit, dessen Gehalt enorm anzuheben und den aktuellen Vertrag nochmals zu verlängern.

Hier erfährst du mehr:

Überzeugt man den 19-Jährigen nicht, dürften schon bald die ersten Gesprächsrunden mit Real Madrid, FC Liverpool oder Manchester City starten. Sie alle werden mit Jude Bellingham in Verbindung gebracht.