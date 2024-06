Wildert Borussia Dortmund schon wieder? Mega-Juwel im Visier

Sobald der Sommer anbricht, erholen sich die Profis von Borussia Dortmund meistens – wenn keine Großturniere wie die Europameisterschaft anstehen. Für die Bosse allerdings bedeutet die Sommerpause viel Arbeit. Nicht nur die Kaderplanung der ersten Mannschaft steht dabei im Fokus.

Bei Borussia Dortmund schaut man sich auch bei den Talenten um. In der Vergangenheit war es bereits oft der Fall, dass aus Youngsters von anderen Vereinen Superstars wurden. Beispiele gibt es genug. Ob Oghenetejiri Kenneth Adejenughure das nächste Mega-Talent wird, bei dem der BVB zuschlägt?

Borussia Dortmund: Mega-Juwel im Visier

Für die starke Arbeit mit Talenten ist Borussia Dortmund bekannt. So schafften junge Spieler wie Erling Haaland, Jude Bellingham oder Jadon Sancho den Sprung in den Profifußball beim BVB. Alle wurden in Dortmund entdeckt und anschließend an Top-Klubs aus Europa verkauft.

Diese Hoffnung hat auch Oghenetejiri Kenneth Adejenughure. Der 17-jährige Stürmer ist aktuell in Red Bull Salzburgs Jugendabteilung unter Vertrag. Dort konnte das österreichische Juwel mit nigerianischen Wurzeln für mächtig Aufregung sorgen.

In der abgelaufenen Saison der ÖFB Jugendliga U18 erzielte Adejenughure 16 Tore in 20 Spielen, damit hatte er einen gewichtigen Anteil auf dem Weg zum Meistertitel. Kein Wunder also, dass laut dem englischen „Express“ der BVB großes Interesse an einer Verpflichtung hat.

Konkurrenz ist groß

Doch da ist Borussia Dortmund nicht allein. Manchester United und AC Mailand wollen den ÖFB-U17-Nationalspieler ebenfalls. Vor allem der Premier-League-Klub soll bereits erste Gespräche mit dem Lager des Nachwuchstalents geführt haben. Der BVB sollte sich also ins Zeug legen, um sich die Dienste des flinken Rechtsfußes sichern zu können.

In dem Bericht heißt es weiter, dass Adejenughure in Salzburg glücklich sein soll, aber von einem Wechsel nicht abgeneigt wäre. Allerdings sollte bei einem Transfer seine Entwicklung die oberste Priorität haben. Beim BVB wird ihm eine Perspektive sicherlich geboten. Ob er sich auch für die Schwarzgelben entscheiden wird?