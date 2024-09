Jude Bellingham platzt der Kragen – „Du bist ein Stück Scheiße“

Er war schon beim BVB ein Mann der klaren und extrem harten Worte: Jude Bellingham. Der Superstar von Real Madrid sorgt nicht nur auf dem Platz mit seinen starken Leistungen für Aufsehen. Oftmals sind es andere Aktionen, die ihm Ärger einbrachten oder es noch tun könnten.

So wie beim vergangenen Liga-Spiel von Real Madrid am Samstag (21. September). Die Königlichen fertigen Espanyol Barcelona deutlich mit 4:1 ab. Jude Bellingham zeigte einmal mehr eine starke Leistung, bis er sich in einer Szene nicht unter Kontrolle hatte und den Schiedsrichter beleidigte. Droht ihm deswegen jetzt vielleicht sogar Ärger?

Jude Bellingham platzt im Spiel der Kragen

Was war passiert? Es lief die 80. Minute. Real Madrid führte zu dem Zeitpunkt mit 3:1 und hatte die nächsten drei Punkte schon in der Tasche. Plötzlich zeigte Schiedsrichter Jose Munuera Jude Bellingham die Gelbe Karte. Der britische Nationalspieler wurde zuvor gefoult, bekam den Pfiff nicht mit und ärgerte sich deshalb deutlich.

An diesem Abend war es aber nicht nur Bellingham, der bei Real Madrid fürs Meckern eine Gelbe Karte sah. Auch Vinicius Junior und Kylian Mbappe wurden deshalb vom Schiedsrichter verwarnt.

Mit den Entscheidungen des Referees war der Ex-BVB-Star ganz und gar nicht einverstanden. Berichten aus Spanien zufolge sagte er bei seiner Verwarnung lautstark auf Englisch: „Du bist ein Stück Scheiße.“ Das zeigt auch eine Aufnahme aus dem Spiel, die in den sozialen Medien kursiert.

Droht eine Strafe?

Den aggressiven Ausbruch bekam Schiedsrichter Munuera im lauten Estadio Santiago Bernabeu nicht mit, weshalb Jude Bellingham froh sein konnte, nicht vom Platz geflogen zu sein. Doch die Aktion könnte noch Folgen haben. Es ist davon auszugehen, dass sich die spanische Liga die Situation anschauen wird.

Im schlimmsten Fall droht dem 21-jährigen Mittelfeldspieler eine Sperre. Bereits in der vergangenen Saison wurde Bellingham für ein ähnliches Vergehen bestraft. Das Top-Talent war vom Wettbewerbskomitee des spanischen Fußballverbands RFEF entsprechend gesperrt worden, nachdem er Schiedsrichter Jesus Gil Manzano beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Valencia verbal angegangen war.

„It’s a fucking goal“, hatte er gegenüber dem Referee erbost gebrüllt, nachdem dieser in der neunten Minute der Nachspielzeit inmitten einer Flanke, die der Brite folglich zum vermeintlichen Siegtor einköpfte, abgepfiffen hatte.

Bellingham beleidigte nicht, nach Auslegung der Entscheider handelt es sich jedoch um eine verächtliche Haltung in unmittelbarer Gegenwart von Gil Manzano. Das führte zur Sanktion. Ob ihm auch dieses Mal eine Strafe droht?