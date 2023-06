Jude Bellingham: Nächster Hinweis! Wechsel steht wohl kurz bevor

Jude Bellingham und Real Madrid – das wird immer konkreter. Erst vor wenigen Tagen bestätigte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl, dass in den kommenden Tagen ordentlich Bewegung in den Transfer-Poker kommen könnte. Zuletzt hatte dieser etwas geruht. Die Königlichen wollten dem BVB vollen Fokus auf den Meisterschaftskampf gewähren.

Doch nun scheint es tatsächlich recht schnell zu gehen. Jude Bellinghams Abgang von Borussia Dortmund ist schon seit einige Wochen mehr oder weniger klar. Die offizielle Verkündung könnte schon bald folgen. Einen weiteren Hinweis dafür lieferte Reals Kaderplaner Juni Calafat.

Jude Bellingham: Real-Funktionär folgt BVB-Star

Wenn es um einen möglichen Transfer geht, achtet die Fußballwelt auf jeden noch so kleinen Hinweis. Und den hat nun Real-Funktionär Juni Calafat geliefert. Der Kaderplaner der Königlichen folgt Jude Bellingham seit Donnerstag (01. Juni) auf Instagram. Was für einige nur ein kleiner Klick in den sozialen Netzwerken ist, ist für die BVB-Fans der nächste Schritt Richtung Abgang.

++ Jude Bellingham: Steht die Entscheidung bevor? Kehl: „Gehe davon aus“ ++

Besonders interessant: Calafat folgt Spielern eigentlich erst dann, wenn der Deal so gut wie fix ist. Das lässt vermuten, dass der Wechsel von Bellingham zu Real schon in den kommenden Tagen finalisiert werden wird. Dies deutete BVB-Sportdirektor Kehl auch schon unter der Woche an. Die Social Media-Aktivitäten von Calafat interpretieren einige als endgültigen Hinweis.

Fürstliches Gehalt und Langzeit-Vertrag

Jude Bellingham und Real Madrid sind sich schon seit einigen Wochen einig. Demnach soll der Brite einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Dazu steht ein Jahresgehalt von etwa 20 Millionen Euro pro Jahr im Raum. Mit dieser Summe würde der 19-Jährige direkt zu den Top-Verdienern der Königlichen aufsteigen. Ein klares Zeichen, dass Real Bellingham nicht nur unbedingt holen möchte, sondern der (Noch-)BVB-Star der zentrale Baustein der nächsten Jahre werden soll.

Mehr News:

Auch die Verhandlungen beider Vereine scheinen dem Ende näherzukommen. Man soll sich auf eine Sockelablöse von 100 Millionen geeinigt haben. Obendrauf soll noch eine stattliche Summe an Boni-Zahlungen kommen. Wann die offiziellen Verkündung genau bekannt gegeben wird, ist jedoch noch unklar. Doch schon in der kommenden Woche könnte das Kapitel BVB für Bellingham endgültig Geschichte sein.