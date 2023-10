Jude Bellingham: Clásico-Gala von Ex-BVB-Star! Doch in seiner Heimat darf es niemand sehen

Was in der 1. Bundesliga Borussia Dortmund – Bayern München ist, ist in der Primera División die Partie FC Barcelona – Real Madrid. Am Samstag (28. Oktober) hieß es Vorhang auf für das größte Match, das die spanische Liga zu bieten hat. Zum großen Star dieses Nachmittags wurde Ex-BVB-Profi Jude Bellingham.

Bis kurz vor der Partie war ein Einsatz von Jude Bellingham nicht klar. Der Ausnahmespieler musste im Champions-League-Spiel gegen Sporting Braga (2:1) kurz vor Abpfiff angeschlagen raus. Doch den Clásico ließ er sich nicht nehmen und bewies ein weiteres Mal seine Top-Form. Viele seiner Fans konnten von seiner Gala-Vorstellung jedoch nicht eine Minute sehen.

Jude Bellingham wird bei Clásico-Debüt zum Matchwinner

Als großes Nachwuchstalent kam Jude Bellingham zum BVB und bei Real Madrid ist der gerade einmal 20-Jährige nun auf dem Weg, eine Legende zu werden. Beim Clásico waren zwei Ex-BVB-Stars die großen Spielmacher. Ilkay Gündogan schoss den FC Barcelona nach nur sechs Minuten in Führung. Doch nach dem Treffer begann die Show von Jude Bellingham. Der englische Nationalspieler drehte die Partie fast im Alleingang. Dank seiner zwei Tore gewann Real Madrid das prestigeträchtige Spiel noch.

Die Gala-Vorstellung von Bellingham hätten seine Fans in der Heimat sicherlich auch gerne mitverfolgt. Doch in England schauten die Fußball-Fans in die Röhre – und das wegen eines veralteten Gesetzes. Denn vor 60 Jahren wurde die sogenannte Blackout Rule verabschiedet. Seitdem ist es im Vereinigen Königreich verboten, an Samstagen zwischen 14.45 Uhr und 17.15 Uhr Fußball-Spiele live im Fernsehen zu übertragen. Grund für die zunächst absurd wirkende Regel ist, dass Engländer dadurch motiviert werden sollen, die Spiele der Premiere League sowie von unterklassigen Ligen in den Spielstätten live anzusehen.

Und der Anpfiff für den Clásico fiel genau in diesen Zeitraum, nämlich um 15.15 Uhr englischer Zeit. Bellingham scheint seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Real Madrid nicht zu stoppen zu sein. Die Tore im Topduell miteinberechnet ist Bellingham mit zwölf Treffern in elf Spielen der Top-Torschütze seiner Mannschaft. Nach dem Sieg hat Real Madrid die Tabellen-Spitze in La Liga behauptet.