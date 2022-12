Jude Bellingham: BVB-Abgang rückt näher! Top-Favorit kristallisiert sich heraus

Jude Bellingham ist der absolute Top-Star bei Borussia Dortmund. Der Engländer hat sich zum Leistungsträger und Fan-Liebling beim BVB entwickelt. Das Interesse zahlreicher europäischer Top-Klubs ist alles andere als überraschend. Deshalb scheint es schon so gut wie sicher zu sein, dass der 19-Jährige die Schwarz-Gelben am Ende der Saison verlassen wird.

Nun scheint sich ein Top-Favorit im Rennen um Jude Bellingham heraus zu kristallisieren. Verliert Borussia Dortmund sein Supertalent schon im Sommer an Real Madrid?

Jude Bellingham: Real wohl Favorit

Laut Informationen von „The Sun“ soll sich Real Madrid im Werben um den englischen Nationalspieler in der Pole Position zu befinden. Dem Bericht zufolge soll der amtierende Champions-League-Sieger planen, rund 115 Millionen Euro für den Engländer auszugeben. Trainer Carlo Ancelotti sei „immer zuversichtlicher“, dass der Mittelfeldspieler im Sommer den Weg in die spanische Hauptstadt antreten wird.

Die spanische Zeitung „AS“ berichtet zudem ebenfalls davon, dass sich Bellingham für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden habe. Der Plan der Madrilenen soll es sein den 19-Jährigen in der kommenden Saison an der Seite von Luka Modric weiter wachsen zu lassen, um ihn dann 2024 zum Chef im Mittelfeld zu befördern.

Wohin wechselt Jude Bellingham?

Die Chancen, dass Bellingham beim BVB bleibt, scheinen also durchaus gering zu sein. Während die englischen und spanischen Medien der Meinung sind, dass der Mittelfeldspieler in der kommenden Saison in Madrid aufschlagen wird, haben die deutschen Medien andere Informationen. Laut einem Bericht von „Sport1“ soll nicht Real Madrid der Favorit auf die Bellingham-Verpflichtung sein, sondern der FC Liverpool. Eine finale Entscheidung wurde offenbar allerdings noch nicht getroffen.

Fest steht allerdings, dass der BVB keinen Zwang hat, seinen Starspieler zu verkaufen. In Dortmund besitzt der Engländer noch einen Vertrag bis 2025, wobei er keine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier verankert hat. Zuletzt wurde berichtet, dass der BVB bei einem Verkauf wohl mindestens 150 Millionen Euro fordern soll. Angesichts der guten Leistungen bei der WM und für den Verein, könnte diese Wunschsumme allerdings wohl nochmal angehoben werden.