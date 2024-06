Jude Bellingham: Nach CL-Triumph steht es fest – Entscheidung um Real-Star ist gefallen

Das Endspiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund war der krönende Abschluss einer spektakulären Champions-League-Saison. Am Ende krönte sich einmal mehr der spanische Top-Klub um Jude Bellingham zum Sieger, auch wenn die Madrilenen vor allem in der ersten Halbzeit mit dem massiven Druck des BVB zu kämpfen hatten.

Für Ex-BVB-Star Jude Bellingham war es der erste Titel auf internationaler Ebene. Das Supertalent wechselte im vergangenen Sommer für viel Geld in die spanische Hauptstadt und überzeugte dort auf Anhieb. Nun kommt ihm nach dem Gewinn des Henkelpotts die nächste Ehre zuteil!

Jude Bellingham: Nächster Titel für Mega-Talent

Wie nach jeder Champions-League-Saison hat die UEFA im Anschluss an das Finale diverse Ehrungen an Spieler mit herausragenden Leistungen verteilt. Auch Bellingham darf sich nun erneut freuen: Der 20-Jährige wurde von der UEFA zum besten jungen Spielers des Turniers gekürt. Es ist nicht der erste Titel in Bellinghams erster Saison bei Real Madrid.

Denn zuvor gewann der ehemalige Dortmunder mit seinem neuen Team nicht nur den Supercopa de Espana und die spanische Meisterschaft, sondern auch die Auszeichnung als Spieler der Saison der spanischen Liga (hier alle Infos). Insgesamt kommt er in 42 Pflichtspieleinsätzen auf starke 36 Scorerpunkte. Die erste Saison in Madrid hätte für den Briten also kaum besser laufen können.

„Kann es nicht in Worte fassen“

Bellingham selbst äußerte sich nach dem Gewinn der Champions League emotional: „Ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist die beste Nacht meines Lebens. Besser hätte ich es mir nicht erträumen können. Ich bin meinem Team so dankbar“, so Bellingham, der natürlich auch ins Team der Champions-League-Saison nominiert wurde. In seinen elf Einsätzen erzielte der Mittelfeldspieler starke vier Tore und fünf Vorlagen.

Auch einige seiner Mannschaftskollegen wurden von der UEFA für ihre Leistungen geehrt. DFB-Star Antonio Rüdiger wurde genau wie seine Kollegen Bellingham, Dani Carvajal und Vinicius Jr. ins Team der Saison gewählt. Letzterer wurde sogar zum besten Spieler gewählt.