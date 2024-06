Jude Bellingham: Kurz vor Champions-League-Finale – Entscheidung um Real-Star gefallen

Wenn am Samstag (1. Juni, 21 Uhr) der Anpfiff zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid im Champions-League-Finale ertönt, werden viele Augen vor allem auf Jude Bellingham gerichtet sein. Der Mittelfeld-Star wird zum ersten Mal seit seinem Abgang im vergangenen Sommer auf seinen Ex-Klub BVB treffen.

Noch bevor das Endspiel der Königsklasse ausgetragen wird, hat Jude Bellingham Grund zum Feiern. Um den Superstar von Real Madrid ist nämlich eine wichtige Entscheidung gefallen.

Jude Bellingham darf jubeln

Er ist eingeschlagen wie eine Rakete: Jude Bellingham hat die wohl schon erfolgreichste Saison in seiner noch jungen Laufbahn gespielt. Seinen ersten Titel feierte er zum Jahresbeginn mit dem spanischen Supercup. Vor einigen Wochen wurde Real Madrid dann auch noch spanischer Meister. Gleich zwei Trophäen für den 20-Jährigen nach seiner Ankunft im Sommer.

An der Meisterschaft hatte der Brite auch einen großen Anteil. Seine 19 Tore und sechs Vorlagen in 28 Partien haben zudem noch für einen individuellen Preis gesorgt. Denn Bellingham wurde in Spanien nun offiziell zum Spieler der Saison ausgezeichnet.

Allerdings waren es nicht nur seine Scorerpunkte, sondern auch sein unermüdlicher Einsatz im Real-Trikot, die ihm diese Trophäe bescherte. Übrigens: In der Bundesliga wurde er vergangene Saison zum besten Spieler gewählt, ehe der Wechsel zu den Madrilenen folgte.

Auch im Team der Saison

Bei der Wahl setzte sich Jude Bellingham unter anderem gegen seinen Teamkollegen Vinicius Junior durch, der ebenfalls eine starke Saison spielt. Beide Real-Stars werden wohl zudem auch noch um den Ballon d’Or kämpfen. Ihr ärgster Gegner ist ein womöglich künftiger Teamkollege: Kylian Mbappe.

Neben der Trophäe zum besten Spieler darf Bellingham auch nicht in der Mannschaft der Saison fehlen. Dort ist er mit gleich einigen Top-Stars vertreten: Unai Simon, Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, Ronald Araujo, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ilkay Gündogan, Isco, Antoine Griezmann, Savio, Robert Lewandowski, Artem Dovbyk, Vinicius Junior.

Eine besondere Auszeichnung für Bellingham, die ihn sicherlich für das Königsklassen-Finale am Samstag gegen Ex-Klub Borussia Dortmund motivieren wird. Ob er seine überragende Saison mit dem Henkelpott krönen kann?