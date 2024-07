Jadon Sancho: BVB hat Entscheidung wohl getroffen – jetzt ist alles klar

Kaum war er da, dachten die Fans schon wehmütig an den Sommer. Die Winter-Leihe von Jadon Sancho löste beim BVB Begeisterung aus. In Manchester hatte man vom Flügelflitzer die Nase voll und ihn aussortiert, in Dortmund nahm man ihn dagegen mit Kusshand wieder auf.

Während der Rückrunde wuchs der Wunsch, Jadon Sancho langfristig halten zu können, immer mehr. Auf dem Platz ließ er immer öfter seine Form von „damals“ aufblitzen. Doch Borussia Dortmund muss jetzt wohl einsehen: Es bringt alles nichts.

Jadon Sancho braucht neuen Verein

Bei Manchester United hat der 24-Jährige keine Zukunft mehr, nachdem er sich vergangenen Herbst mit Cheftrainer Erik ten Hag überworfen hatte. Obwohl auch Ten Hag beim englischen Rekordmeister ordentlich unter Beschuss stand, verlängerte er jüngst seinen Vertrag (hier mehr dazu lesen). Damit ist auch klar: Sancho braucht ganz offensichtlich einen neuen Verein.

Ein Szenario, auf das Borussia Dortmund gesetzt hatte. Die Hoffnung: Dadurch, dass United Jadon Sancho unbedingt verkaufen will, gehen die Engländer mit ihrer Preisforderung runter. Aber da hat sich der BVB wohl geschnitten.

Chance wohl dahin

Wie die „Bild“ berichtet, tendiere die Chance, den Spieler erneut zu verpflichten, gegen Null. Demnach habe der BVB diese Option bereits abgeschrieben und sehe sich nach Alternativen um.

Weder einen festen Transfer noch eine erneute Leihe könne Dortmund stemmen. Insbesondere Sanchos Mega-Gehalt, verdient auf der Insel bis zu 18 Millionen Euro pro Jahr, sei ein nicht lösbares Problem. Es sieht also eher so aus, als müsse Sancho einen Verein finden, der finanzstark genug ist, um Ablöse und Gehalt zu übernehmen.

Jadon Sancho konnte überzeugen

Eine Tatsache, die zahlreiche Dortmund-Fans ziemlich traurig stimmt. Von 2017 bis 2021 hatte sich der Offensivmann mit seinen Dribblings, Vorlagen und Toren in die Herzen des Anhangs gespielt. Dieses Niveau hatte er allerdings verloren, als er für viel Geld nach Manchester ging.

In der Rückrunde konnte er dieses Können allerdings ein wenig aufblitzen lassen. Gleich im ersten Spiel lieferte Jadon Sancho wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder eine Vorlage. Und auch in der Champions League sorgte er für einige magische Momente.