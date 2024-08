Jadon Sancho: Auf den letzten Drücker – Transfer-Wahnsinn um Ex-BVB-Star!

In allerletzter Minute ist es doch noch passiert: Jadon Sancho hat am „Deadline Day“ einen neuen Verein gefunden. Der 24-Jährige wechselt nicht zurück zu Borussia Dortmund, sondern bleibt in der Premier League.

Jadon Sancho wechselt von Manchester United zum FC Chelsea. Zunächst wird er für ein Jahr verliehen, dann greift eine Kaufpflicht. Die offizielle Verkündung der Vereine steht allerdings noch aus.

Jadon Sancho findet neuen Verein

Offiziell verkündet wurde der Deal am Freitagabend (31. August) noch nicht, allerdings meldete der bekannte Transfer-Journalist Fabrizio Romano: „Here we go“ für den Wechsel von Sancho zum FC Chelsea.

Die Londoner sind schon länger an dem früheren Flügelstürmer von Borussia Dortmund dran, auf den letzten Drücker hat es dann offenbar tatsächlich geklappt. United und Chelsea sollen am „Deadline Day“ eine Einigung erzielt haben.

Nach Informationen von Fabrizio Romano wechselt Sancho auf Leihbasis zum FC Chelsea. Allerdings soll es eine Kaufpflicht geben. Diese greift, wenn die Londoner die Saison unter den ersten 14 Plätzen der Premier League abschließen. Die Ablösesumme soll bei rund 24 Millionen Euro liegen, kann aber auf bis 30 Millionen Euro ansteigen.

Keine Rückkehr zum BVB

Damit ist das Kapitel Manchester United für Sancho nach drei Jahren wieder beendet. 2021 wechselte er für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu dem Klub aus dem Norden Englands. Dort kam er aber nie so richtig in Schwung und überwarf sich schließlich noch mit Trainer Erik ten Hag. In der vergangenen Saison spielte er in der Rückrunde für Borussia Dortmund. Eine Rückholaktion war immer wieder im Gespräch, scheiterte aber wohl an den Ablöseforderungen von United.