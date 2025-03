Jadon Sancho schaltet Berater ein: Folgt jetzt die Hammer-Rückkehr?

In den vergangenen Monaten sah zuletzt vieles danach, als hätte Jadon Sancho seine neue sportliche Heimat gefunden. Nach unglücklichen Jahren bei Manchester United wurde der Ex-BVB-Star vom FC Chelsea geholt, bekam endlich die gewünschte Spielzeit.

Alles deutete darauf hin, als wäre ein fester Transfer von Jadon Sancho zu Chelsea zum Saisonende nur noch Formsache. Doch zuletzt kam dieses Vorhaben ins bröckeln, Berichte über eine mögliche Verzichtsklausel auf Seiten der „Blues“ sorgten für Diskussionen. Nun könnte es sogar zur Mega-Wende kommen!

Jadon Sancho: Rückkehr zum BVB?

Davon dürften sicher viele BVB-Fans träumen: Wie aus einem Bericht der „Bild“ hervorgeht, soll der Wunsch von Sancho, erneut in die Bundesliga zurückzukehren, immer größer werden. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison spielte der 25-Jährige auf Leihbasis für den BVB, konnte seine Karriere im Ruhrpott revitalisieren. Nun könnte er erneut zurückkehren und in einem für ihn deutlich ruhigeren Umfeld als in der Premier League auflaufen.

Geht es nach Sancho, könnte es im Sommer dann erneut zurück zu Borussia Dortmund gehen. Demnach soll der BVB beim Engländer ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Diesen Wunsch habe der Flügelflitzer auch gegenüber seinem Management deutlich gemacht. Doch wie reagiert nun die Dortmunder Chefetage?

Auch Leverkusen interessiert

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht bekannt. Klar dürfte nur sein, dass ein Sancho-Transfer für den BVB zur Mammutaufgabe werden dürfte. Denn für den Rechtsfuß würde, trotz seines nur noch bis 2026 laufenden Vertrags, sicher eine nicht unerhebliche Ablösesumme fällig werden.

Dazu kommt: Mit Bayer Leverkusen soll „GiveMeSport“ zufolge auch ein direkter BVB-Konkurrent Interesse an Sancho zeigen. Die „Werkself“ könnte auf sportlicher Ebene sicher die attraktivere Perspektive für den Ex-Dortmunder bieten.