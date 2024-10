Jadon Sancho: Nächster Hammer – jetzt gerät ER in Erklärungsnot

Die Karriere von Jadon Sancho ist eine einzige Achterbahn. Beim BVB wurde er zum Star, dann folgte der Wechsel zu Manchester United und ein echtes Horror-Kapitel inklusive Suspendierung, ehe es per Leihe zurück zum BVB ging. Letztlich landete er in diesem Sommer beim FC Chelsea – erneut als Leihspieler.

Bei den Blues knüpft er jedoch an seine Leistungen beim BVB an. Sancho ist für Chelsea bereits in seinen ersten Wochen ein echter Faktor geworden. Für Manchester United dürfte das der nächste Schlag ins Gesicht sein. Schließlich lieferte der Brite bei den Red Devils überhaupt nicht ab.

Jadon Sancho blüht bei Chelsea auf

Sancho kommt langsam, aber sicher wieder so richtig in Form. Über den Sommer gab es etliche Gerüchte um den 24-Jährigen. Von der Rückkehr zum BVB über Juventus Turin bis zum Verbleib in Manchester war alles möglich. Letztlich hat es ihn jedoch an die Stamford Bridge nach London gezogen. Eine Entscheidung, die sich bereits jetzt bezahlt macht.

Denn bei Chelsea bekommt er das Vertrauen – von seinen Mitspielern, aber vor allem von Trainer Enzo Maresca. Der Chefcoach der Blues glaubt an den Ex-Dortmunder und Sancho zahlt das Vertrauen in starken Leistungen zurück. Der Offensiv-Akteur lieferte im dritten Spiel hintereinander einen Assist und half dem Team so, alle drei Spiele zu gewinnen.

Während United im Mittelfeld der Premiere League versinkt, schnuppert Chelsea seit Langem mal wieder an der Tabellenspitze. Die Mannschaft von Maresca steht mit 13 Punkten aus sechs Spielen auf Platz vier und hat lediglich zwei Punkte Abstand zu Platz eins. Die einzige Saisonniederlage setzte es gegen Manchester City am ersten Spieltag.

Sancho sahnt dickes Lob ab

Dass Sancho sowohl beim BVB als auch bei Chelsea performt, bei United jedoch überhaupt nicht funktioniert hat, lässt auch darauf schließen, dass das persönliche Problem mit Erik ten Hag einen enormen Einfluss auf seine Leistungsfähigkeit und seine Motivation hatte. Das deutete nun auch sein neuer Coach an.

„Es ist sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, dass Jadon ein Typ ist, der Liebe braucht. Das dachte ich, als ich mit ihm sprach, bevor er zu uns kam. Ich weiß auch, dass er den Wunsch hat, zu zeigen, welcher Spieler er ist“, so Maresca über seinen Schützling. Eben dieses Vertrauen hat der Ex-BVB-Star in Manchester wohl nie bekommen.