Jadon Sancho feiert Comeback für den BVB – und in Manchester gehen alle völlig an die Decke

So kann man sich mal zurückmelden! Zweieinhalb Jahre nachdem er Borussia Dortmund in Richtung Manchester verlassen hatte, ist Jadon Sancho wieder da. Beim Auftakt ins neue Jahr schmiss Trainer Edin Terzic ihn gegen Darmstadt gleich ins kalte Wasser.

Jadon Sancho hatte seit vier Monaten kein Pflichtspiel mehr absolviert. Nach seiner Suspendierung bei United musste er sogar alleine trainieren. Sobald er sich jedoch das BVB-Trikot überstreifte, war das alles vergessen (hier mehr erfahren). Dementsprechende Reaktionen gab es aus England.

Jadon Sancho sticht sofort

Da war er wieder, der neue Dortmunder Fußball. Als „nicht sexy, aber erfolgreich“ hatte Terzic diesen in der Hinrunde mal betitelt – dann allerdings startete die Borussia eine Serie aus Unentschieden und Niederlagen. Spielerisch war auch der Auftritt in Darmstadt sicherlich kein Leckerbissen.

Am Ende jubelte man allerdings dennoch über einen 3:0-Sieg – auch, weil der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Jadon Sancho gleich glänzte. Nach einem wunderbaren Flankenlauf fand er im Strafraum Marco Reus, der den zweiten Treffer des Tages erzielte. Comeback also mal sowas von geglückt.

Manchester-Fans außer sich

Man konnte fast den Eindruck gewinnen, dass er nie weg gewesen sei. Und dementstprechend ungläubig staunte man auch auf der Insel, was da in Darmstadt passierte. Sancho, der einst für 85 Millionen ein „Red Devil“ wurde, bleibt für die Engländer ein Mysterium. Denn dort konnte er nie an seine BVB-Leistungen anknüpfen.

Die Schuld-Frage wird dabei bis heute diskutiert. Ist der 23-Jährige zu schlecht für die Premier League – oder ist United einfach der falsche Verein, in dem seit Jahren das Chaos regiert?

Nach dem Auftritt in Darmstadt waren viele Fans für die 2. Variante. „Ihr wollt mir also erzählen, dass Sancho das Problem war?“, fragte ein Fan auf „X“. „Sancho zeigt in Dortmund bereits Wirkung. United ist ein Witz“, feixte ein anderer. Und ein Dritter meinte resigniert: „Sancho mit einer Vorlage. Es war mir so klar, dass das passiert.“

Jadon Sancho: Was kommt noch?

Während man in Manchester nun noch mehr Trainer Erik ten Hag, der die BVB-Leihgabe nach einem persönlichen Streit suspendiert hatte, hinterfragt, freut man sich bei Borussia Dortmund ein Loch in den Bauch. Dreht Sancho direkt weiter so auf, könnte die Leihe ein großer Hit werden.