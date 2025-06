Jadon Sancho hat Gewissheit – Rückkehr hat sich mit einem Schlag erledigt

Was wird aus Jadon Sancho? Die Suche nach dem Glück geht für den Ex-BVB-Star weiter. Seit er sich einst von Borussia Dortmund verabschiedete, wurde er nie wieder richtig glücklich. Auch vom FC Chelsea muss er sich womöglich wieder verabschieden.

Ein Gerücht brachte ihn jüngst mit einer erneuten Bundesliga-Rückkehr in Verbindung. Bayer Leverkusen zeigt demnach Interesse an einer Verpflichtung von Jadon Sancho. Doch das hat sich nun erledigt. Mit der Trainerwahl der „Werkself“ kann an dieses Gerücht getrost ein Haken gemacht werden.

Jadon Sancho: Leverkusen-Wechsel ausgeschlossen

Bei Manchester United wurde er zum Flop. Seine Leih-Rückkehr zum BVB endete nach wenigen Monaten. Und beim FC Chelsea konnte er nur phasenweise überzeugen. Noch verhandeln die Londoner mit Sancho und seinem Berater – doch eine feste Verpflichtung steht in den Sternen (hier mehr). Die Alternative, eine Rückkehr zu ManUnited, ist eigentlich keine Alternative. Dort gilt der 25-Jährige als gebranntes Kind.

+++ Jadon Sancho: Hammer um Ex-BVB-Star! Er wird zum großen Helden +++

Warum also nicht zurück in die Bundesliga, wo er einst seine Sternstunden erlebte? Zwar gilt ein dritter BVB-Wechsel als unwahrscheinlich. Doch ein anderes deutsches Schwergewicht ist offenbar auf den Engländer aufmerksam geworden. Bayer Leverkusen, so berichtete „The Independend“ kürzlich, hat Interesse an einer Verpflichtung.

Sancho und ten Hag? Ausgeschlossen!

Sancho und Bayer? Das könnte passen. Doch inzwischen ist auch klar: Daraus wird nichts. Sollte Leverkusen wirklich auf ein Engagement geschielt haben, hat man es sich durch die Trainerwahl selbst verbaut. Nachfolger von Xabi Alonso ist schließlich Erik ten Hag – und damit das roteste Tuch überhaupt für Jadon Sancho.

Auch spannend:

Zu ihrer gemeinsamen Zeit in Manchester gerieten die beiden aneinander, der Streit eskalierte völlig. Ten Hag suspendierte seinen Star, ließ ihn monatelang auf der Tribüne schmoren. Alle Versuche, die beiden wieder zueinander zu führen, scheiterten. Dass Jadon Sancho nun zurück zu ten Hag wechselt, ist kategorisch ausgeschlossen.