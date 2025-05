Jadon Sancho: Hammer um Ex-BVB-Star! Er wird zum großen Helden

Jadon Sancho hat mit dem FC Chelsea eine erfolgreiche Saison hinter sich. Der ehemalige BVB-Spieler beendete die Spielzeit mit den „Blues“ auf einem Champions-League-Platz. Auch persönlich lief es für den Flügelspieler bei den Londonern.

Doch damit war die Saison noch nicht beendet. Im Finale gegen der Conference League hatte Jadon Sancho die Chance, seine starke Saison mit Chelsea zu krönen. Und es kam, wie es kommen musste: Der 25-Jährige wurde zum großen Helden.

Jadon Sancho trifft auf großer Bühne

Es war ein alles andere als leichtes Finale für das favorisierte Chelsea gegen Betis Sevilla. Die Spanier dominierten in der ersten Halbzeit nach Belieben, gingen folgerichtig mit einer 1:0-Führung in die Kabine. Aus Sicht der Engländer war klar: Da muss mehr kommen. Und es kam mehr – auch dank Jadon Sancho.

Denn nach seiner Einwechslung in der 61. Minute änderte sich die Partie auf einen Schlag. Per Doppelschlag drehte Chelsea das Spiel innerhalb weniger Minuten, es ging mit einem 2:1 aus Chelsea-Sicht in die Schlussphase. In dieser trumpfte Sancho dann groß auf. Aus halblinker Position im Strafraum setzte er einen wunderschönen Schlenzer ins Tor von Betis-Schlussmann Adrian. Dass der ehemalige Dortmunder im Anschluss für Trikotausziehen noch die gelbe Karte sah, interessierte den 25-Jährigen herzlich wenig.

Sancho bleibt wohl in London

Der letztendlich wohl etwas zu hohe 4:1-Finalsieg setzt einer für Sancho und Chelsea insgesamt starken Spielzeit die Krone auf. Für den Leihspieler von Manchester United dürfte es jedoch nicht das letzte Spiel für die „Blues“ gewesen sein. Die Kaufpflicht für Sancho dürfte bereits gegriffen haben, sollte sich Chelsea nicht wider Erwarten aus dieser herauskaufen.

Mit gerade einmal etwas mehr als 30 Millionen Euro Ablöse wird der Rechtsfuß für den finanziell gut aufgestellten Klub aus London fast schon zum Schnäppchen. Angesichts von 15 Scorerpunkten und 42 Pflichtspieleinsätzen weiß Trainer Enzo Maresca seinen Schützling jedenfalls zu schätzen.