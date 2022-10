Hannover 96 – Borussia Dortmund: Terzic sorgt für doppelte Premiere! Für IHN ist es eine Erlösung

Bei Hannover 96 – Borussia Dortmund kommt es beim BVB zu einer Premiere: Zum allerersten Mal in dieser Saison nimmt Jude Bellingham auf der Bank Platz. Der Dauerbrenner des BVB erhält eine wohlverdiente Pause.

Bislang hatte Jude Bellingham keine einzige Minute verpasst, bei Hannover 96 – Borussia Dortmund steht er nicht in der BVB-Startelf. Das ist aber nicht die einzige Überraschung für die Trainer Edin Terzic im DFB-Pokal sorgte.

Hannover – Dortmund: Bellingham auf der Bank

1350 Minuten, 15 Spiele über die volle Distanz – Jude Bellingham ist der Dauerbrenner bei Borussia Dortmund. Schon länger fragen sich die Fans: Wann erhält der England-Star endlich eine Pause? Dieses Pensum könne er unmöglich so weitergehen.

Natürlich ist Bellingham extrem ehrgeizig, will immer spielen. Ob das aber so förderlich ist, darf durchaus angezweifelt werden. Nach 15 Spielen in zehn Wochen bekommt der 19-Jährige jetzt endlich seine wohlverdiente Pause. „Jude hat signalisiert, dass er eine Pause braucht“, erklärte Terzic vor dem Spiel.

ER trägt die Binde

Das war aber nicht die einzige Pokal-Überraschung für die Trainer Edin Terzic gesorgt hat: Niklas Süle wird Borussia Dortmund gegen Hannover 96 am Mittwochabend (19. Oktober) als Kapitän aufs Feld führen.

Kapitän Marco Reus muss nach seinem Comeback gegen Union Berlin wieder aussetzen. Der lädierte Knöchel macht dem 33-Jährigen noch immer zu schaffen (Hier mehr dazu!). Mats Hummels und Jude Bellingham, die sonst bei Borussia Dortmund die Kapitänsbinde tragen, sitzen nur auf der Bank.

Gegen Hannover 96 kehrt Trainer Edin Terzic zurück zur Viererkette. Im Tor steht Gregor Kobel. Thomas Meunier, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Raphael Guerreiro bilden den Defensivverbund. Im Mittelfeld kommen Salih Özcan, Emre Can und Julian Brandt zum Einsatz. Donyell Malen, Youssoufa Moukoko und Thorgan Hazard stürmen für den BVB.