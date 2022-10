Hannover – Dortmund: BVB-Schock! Terzic muss wohl auf ihn verzichten

Am Mittwoch (19.10) steht das DFB-Pokal Hannover gegen Dortmund auf dem Programm. Auf der Pressekonferenz des BVB vor dem Spiel hat Trainer Edin Terzic den Ausfall von Allrounder Marius Wolf bekanntgegeben.

Nun wurde bekannt, dass Borussia Dortmund höchstwahrscheinlich auch noch den Ausfall eines weiteren Leistungsträgers verkraften werden muss. Die Rede ist von Marco Reus. Der Kapitän könnte die Begegnung Hannover gegen Dortmund verpassen.

Hannover – Dortmund: Muss der BVB auf Marco Reus verzichten?

Nach der Verletzung von Marco Reus im Revierderby hat der Kapitän der Dortmunder im Spiel gegen Union Berlin sein Comeback gefeiert. Nun droht der Mittelfeldspieler dem BVB erneut auszufallen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, sei der 33-Jährige nicht mit dem Team nach Hannover gefahren. Während die Mannschaft noch am Trainingsgelände verweilte, sei Reus am Dienstag um 16:36 Uhr in seinem Privatwagen vom Gelände des Klubs gefahren.

Somit dürfte es äußerst unwahrscheinlich sein, dass der Kapitän am Spieltag doch plötzlich im Kader der Dortmunder steht. Es kommt nicht häufig vor, dass einzelne Spieler getrennt von der Mannschaft zu einer Partie anreisen. Dementsprechend wird Trainer Edin Terzic bei seiner Aufstellung gegen Hannover 96 höchstwahrscheinlich auf Reus verzichten müssen.

Hannover – Dortmund: Wie löst Terzic das Reus-Problem?

Denkbar ist, dass Trainer Edin Terzic wieder mit Julian Brandt auf der Reus-Position beginnen wird. Der Nationalspieler zeigte sich zuletzt in bestechender Form und entwickelte sich zu einem wichtigen Baustein im Team der Schwarzgelben.

Brandt überzeugte in den vergangenen Spielen nämlich nicht nur mit seinen Offensivaktionen, sondern auch mit seiner Arbeit gegen den Ball und seiner Laufbereitschaft. Den 26-Jährigen erneut auf der Position des BVB-Kapitäns aufzustellen, dürfte für Terzic also das geringste Risiko darstellen.

Eine andere Variante wäre, dass Terzic mit Giovanni Reyna auf der Reus-Position beginnt. Ob der BVB-Coach dem Amerikaner, welcher zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, schon einen Startelfeinsatz zutraut, ist allerdings fraglich.