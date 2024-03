Bayern – Dortmund: Tuchel resigniert! Bayrische Untergangsstimmung nach Heim-Pleite

Ganze zehn Jahre mussten die Fans von Borussia Dortmund auf einen Sieg in München warten. Mit dem 2:0-Sieg im Spiel Bayern – Dortmund verschärft der BVB die Krise des Rekordmeisters. Die Meister-Serie der Bayern steht mächtig auf der Kippe.

Ganze 13 Punkte trennen Bayer Leverkusen und den Rekordmeister nach dem Spiel Bayern – Dortmund. Sieben Spieltage sind noch zu spielen, doch für FCB-Coach Thomas Tuchel ist die Messe bereits gelesen. Er gratulierte der Konkurrenz bereits.

Bayern – Dortmund: „Glückwunsch nach Leverkusen“

21 Punkte sind noch zu holen und dennoch glaubt man bei den Bayern nicht mehr an den zwölften Titel in Folge. Die Stimmung beim FC Bayern ist nach der Pleite gegen Dortmund schlecht. Vor allem die Leistung störte den FCB-Beteiligten enorm.

War dieses Spiel schon das Ende des Meisterschaftskampfes? Aus Tuchels Sicht ja. Der deutsche Erfolgscoach betonte nach der Partie, dass man in München nicht mehr daran glaube. „Selbstverständlich ist das Thema durch. Glückwunsch nach Leverkusen“, so der Bayern-Coach gegenüber „Sky“.

++ Bayern – Dortmund: Wirbel um BVB-Ultras! Gästefans mit drastischer Maßnahme ++

Leverkusen zog den Bayern schon vor dem eigenen Spiel den Stecker, wie Thomas Müller nach dem Spiel verriet. Der Tabellenführer gewann einmal mehr in der Nachspielzeit – trotz Rückstand bis zu 88. Minute. Das sei schon vor dem Spiel Bayern – Dortmund ein riesiger Stimmungskiller gewesen, so Tuchel vor der Partie.

Bayern schon vor der Partie geschlagen?

Das Ergebnis aus Leverkusen hatten die Bayern-Stars schon bei Ankunft im Stadion verfolgt. „Da denkst du, jetzt patzen sie mal und dann drehen sie das Spiel in letzter Sekunde. Das ist schon hart“, so Müller nach dem Spiel gegen den BVB.

Weitere News:

Dass der FC Bayern in sieben Spiele noch 13 Punkte aufholt, ist in der Tat ziemlich unrealistisch. In der vergangenen Saison schnappten die Münchener dem BVB die Schale in letzter Sekunde weg. Doch da war es auch die gesamte Rückrunde hinweg ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist in dieser Halbserie wahrlich nicht der Fall.