FC Bayern – Borussia Dortmund: DFB verkündet Premiere! Knifflige Entscheidung gefallen

Das Duell FC Bayern – Borussia Dortmund wirft seine Schatten voraus. Obwohl beide Mannschaften ihren Ansprüchen hinterherhinken, blickt Fußball-Deutschland dem Duell am Ostersamstag (30. März, 18.30 Uhr) gespannt entgegen. Wer setzt sich durch?

Wie immer liegt der Fokus bei der Begegnung allerdings nicht nur auf den Mannschaften, sondern auch auf dem Schiedsrichter. Wen betraut der DFB mit der Aufgabe, das (noch) größte Spiel in Deutschland zu pfeifen? Der Verband hat sich jetzt entschieden – und sorgt für eine Premiere.

FC Bayern – Borussia Dortmund: ER pfeift

Im Hinspiel hatte mit Deniz Aytekin einer der unbestritten besten deutschen Schiedsrichter den Zuschlag bekommen. Mit der Leitung des Spiels hatte er keine Probleme – auch, weil sich der BVB vor eigenem Publikum schnell ergab und eine 0:4-Packung kassierte.

Beim Rückspiel nun gibt es eine Schiedsrichter-Premiere. Erstmals in seiner Karriere darf der 39-jährige Harm Osmers die Begegnung FC Bayern – Borussia Dortmund pfeifen. Das verkündete der DFB kurz vor dem 27. Spieltag. Ihm zur Seite stehen Robert Kempter und Thorben Siewer. Als Videoassistent ist Benjamin Cortus im Einsatz.

Bittere Erinnerungen

Der Name Harm Osmers sorgt in Dortmund nicht nur für gute Erinnerungen. Die Bilanz unter ihm ist insgesamt zwar positiv, doch in der letzten Saison gab es manchen Aufreger. So bei der 2:3-Niederlage in Köln am 1. Oktober 2022. Ein Foul von Kölns Ondrej Duda an BVB-Profi Salih Özcan hatte Osmers zum Entsetzen vieler Beobachter nicht mit Rot bewertet. Auch seine Erklärung am Tag danach löste Wut aus (hier mehr dazu lesen).

Harm Osmers pfeift das Top-Spiel. Foto: IMAGO/Noah Wedel

Auch beim 3:3-Drama in Stuttgart einige Monate später verweigerte Osmers eine Rote Karte gegen VfB-Profi Serhou Guirassy. Erneut waren die Dortmunder außer sich. Allerdings: In dieser Saison hatte die Borussia auch schon Glück. So gab es beim DFB-Pokalduell gegen Hoffenheim eine fragwürdige Gelb-Rote Karte gegen TSG-Verteidiger Ozan Kabak, obwohl der wohl eher einen Freistoß hätte bekommen müssen (hier kriegst du alle Informationen dazu).

FC Bayern – Borussia Dortmund: Schiris gewarnt

Die Schiedsrichter wissen jedenfalls, was bei der Leitung des einstigen Verfolger-Duells auf sie zukommen kann. Mit nur einer Entscheidung kann man einen ganzen Verein inklusive Spieler und Fans gegen sich aufbringen. Felix Zwayer kann ein Lied davon singen.

Bleibt also abzuwarten, wie sich Osmers in seiner Premieren-Vorstellung bei FC Bayern – Borussia Dortmund schlägt. Während sich die Bayern an eine winzig kleine Rest-Hoffnung in Sachen Meisterschaft klammern, kämpft der BVB um den Einzug in die Champions League.