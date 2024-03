FC Bayern – Borussia Dortmund: Fans außer sich – Mega-Zoff entbrennt! „Das ist doch Beschiss“

Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund. In den letzten Jahren bedeutete das so gut wie immer eine heftige Abreibung für den BVB. In der ersten Halbzeit am Karsamstag (30. März) war allerdings vieles anders. Es waren die Schwarz-Gelben, die früh zur Führung trafen.

Dementsprechend wuchs der Frust der Bayern-Fans vor der Pause. Den Höhepunkt erreichte dieser bei einer strittigen Szene rund um Mats Hummels. Hätte es Elfmeter bei FC Bayern – Borussia Dortmund geben müssen?

FC Bayern – Borussia Dortmund: Hummels-Hand?

Was war passiert? In der 35. Minute nährte sich der Rekordmeister dem Ausgleich gegen den jahrelangen Rivalen an. Nach einer Flanke von Joshua Kimmich setzte Eric Dier am langen Pfosten zum Kopfball an. Mats Hummels war in letzter Sekunde zur Stelle, klärte den Ball per Kung-Fu-Tritt.

Doch sogleich schrien die Münchener auf, die Blicke wanderten zu Schiedsrichter Harm Osmers, der erstmals die Begegnung pfiff (hier mehr dazu erfahren). Der FC Bayern erwartete gegen Borussia Dortmund einen Handelfmeter. Doch nach einer kurzen VAR-Überprüfung gab es den nicht.

FCB-Fans außer sich

Eine Tatsache, die die Bayern-Fans vor Zorn kochen ließ. Zumal aus ihrer Sicht schon vorher in einer kritischen Szene gegen den Rekordmeister entschieden worden sein soll. Julian Ryerson war Jamal Musiala bei einem Zweikampf von hinten auf die Achillessehne gestiegen. Auch hier gab es keinen Pfiff.

„Das ist doch Beschiss. Erst Rot jetzt Elfer nicht“, kommentierte ein Fan verärgert auf „X“ (vormals Twitter). „VAR einfach mal abschaffen. Hat ja auch echt keinen Wert“, meinte ein anderer konsterniert. „Joo, Hummels darf Handball spielen…chillig“, war ein Dritter fassungslos.

FC Bayern – Borussia Dortmund: Entscheidung wohl korrekt

Doch letztlich dürfte die (Hummels-)Entscheidung korrekt gewesen sein. Die Zeitlupe enthüllte, dass der Ball nach erstem Kontakt mit Hummels‘ Fuß knapp über die Hand streifte, die Flugbahn sich nicht nachweislich änderte.

So gab es keinen Elfmeter und Borussia Dortmund ging gegen den FC Bayern mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit. Karim Adeyemi hatte die Gäste nach Zuspiel von Julian Brandt nach zehn Minuten in Front gebracht.