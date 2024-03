Bayern – BVB: Terror-Drohung vor Bundesliga-Kracher! Polizei verstärkt Kräfte – trotz Entwarnung

Alarm vor dem großen Duell zwischen Bayern und dem BVB! Stunden bevor es in der Allianz-Arena rundgeht, sorgt plötzlich eine Terror-Drohung für Aufregung. Konkret geht es um ein mögliches Vorhaben der Terror-Organisation Islamischer Staat (IS).

Die Polizei hat auf die Drohung mittlerweile reagiert und ihre Ansicht der Lage mitgeteilt. Dennoch hat man die Kräfte, die rund um das Spiel zwischen Bayern und dem BVB (hier mehr zum Spiel lesen) im Einsatz sind, verstärkt.

Bayern – BVB: Anschlag auf Fans?

Seit dem Anschlag auf eine Konzerthalle in Russland ist der IS wieder in aller Munde. Terroristen hatten in der russischen Hauptstadt mindestens 143 Menschen getötet. Planen die radikalen Islamisten rund um das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstagabend etwa den nächsten Anschlag?

Diesen Schluss ließen Bilder zu, die IS-Propaganda-Kanal Sarh al-Khilafah am Freitagabend veröffentlichte. Dort waren Fußballfans vor der Allianz-Arena zu sehen, die von einem roten Fadenkreuz ins Visier genommen wurden. Daneben war ein arabischer Schriftzug zu sehen, der wohl so viel wie „nach dem Spiel“ bedeuten soll. Ein Hinweis auf einen geplanten Anschlag nach dem Spiel zwischen Bayern und dem BVB?

Polizei äußert sich

Auf „X“ äußerte sich die Polizei einige Stunden vor dem Spitzenspiel. Der Sachverhalt sei bekannt und werde durch die Polizei München und das LKA intensiv geprüft. „Nach jetzigem Stand liegen uns keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor. Wir werden das Spiel mit einem erhöhten Personalansatz betreuen“, kündigte man an.

Auf Anfrage von „t-online“ erklärte auch der FC Bayern München, dass man in engem Austausch und Abstimmung mit der Polizei sei. Die Angelegenheit liege in der Hand der Beamten.

Bayern – BVB: Weitere Einsatzkräfte

Eigentlich hätten einige hundert Einsatzkräfte das Spiel begeleiten sollen. Die Anzahl der Polizisten wurde angesichts der Lage allerdings mit weiteren Beamten verstärkt, die auch die Umgebung der Allianz-Arena überwachen sollen.