FC Barcelona – Borussia Dortmund: Aufatmen beim BVB – wichtige Nachricht vor Viertelfinal-Kracher

Der Schlotterbeck-Schock sitzt tief. Trotzdem und erst recht muss jeder beim BVB bei FC Barcelona – Borussia Dortmund nun total fokussiert sein. Die Übermacht aus Katalonien bestraft jeden Fehler eiskalt und gilt als klarer Favorit für den Einzug ins Halbfinale der Champions League.

Eine gute Nachricht vor FC Barcelona – Borussia Dortmund (Mittwoch, 21 Uhr) wird mit Blick auf den Ausfall von Nico Schlotterbeck nun noch wichtiger: Niklas Süle ist rechtzeitig fit für die Partie und kann spielen. BVB-Coach Niko Kovac bieten sich somit einige Optionen, um den Ausfall seines wichtigsten Verteidigers aufzufangen.

FC Barcelona – Borussia Dortmund: Süle wieder fit

Es ist wahrlich nicht die Saison des Niklas Süle bislang. Während der BVB durch das Mittelfeld der Bundesliga wankt, war auch der Innenverteidiger keine verlässliche Stütze, verletzte sich außerdem mehrfach schwer. Auch beim jüngsten 4:1 in Freiburg musste er mit einem Bluterguss passen. Obwohl der Knaller in Barcelona nur vier Tage später steigt, ist der 29-Jährige rechtzeitig wieder fit geworden.

+++ Borussia Dortmund: Niko Kovac atmet auf – „Ganz wichtig“ +++

Eine ganz wichtige Nachricht für Niko Kovac, der nun ausloten muss, wie er den schwerwiegenden Ausfall von Nico Schlotterbeck künftig am besten auffängt. Emre Can dürfte in der Innenverteidigung weiter gesetzt sein. Um den Platz (oder bei Dreierkette die beiden Plätze) neben ihm gibt es nun einen Konkurrenzkampf zwischen Waldemar Anton und Niklas Süle, auch Ramy Bensebaini und Julian Ryerson mischen mit.

„Er hat einen Schlag abbekommen, ist aber soweit wieder okay und hat heute wieder ganz normal mittrainiert. Er wird “, verrät Kovac am Tag vor dem Hinspiel. Ausfallen werden auf schwarzgelber Seite bei FC Barcelona – Borussia Dortmund neben „Schlotti“ dementsprechend nur Marcel Sabitzer und der gelbgesperrte Pascal Groß.