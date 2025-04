Borussia Dortmund: Vor Barcelona-Kracher – BVB holt bittere Nachricht ein

Mit dem FC Barcelona wartet eines der besten Teams der aktuellen Spielzeit auf Borussia Dortmund. Nach den Siegen gegen Mainz (3:1) und Freiburg (4:1) reist der BVB mit einer gewissen Portion Selbstbewusstsein nach Spanien.

Doch vor dem Spiel gegen die Katalanen gibt es bittere Nachrichten für Borussia Dortmund. Ein Akteur, der zuletzt mächtig aufgedreht hat, wird dem BVB in Barcelona fehlen. Das tut in der aktuellen Phase richtig weh.

Borussia Dortmund: Groß fehlt in Barcelona

Vor der Saison galt er als Top-Transfer, bis vor wenigen Wochen konnte er jedoch nicht wirklich zeigen, warum Schwarz-Gelb ihn im Sommer geholt hat. Doch nach der Systemumstellung von Niko Kovac blüht der 33-Jährige komplett auf. Der Mittelfeldakteur darf nun als Abräumer spielen, der das Spiel aufbauen soll. Das ist seine Rolle, dort kann er dem BVB am meisten helfen.

Sowohl gegen Mainz als auch in Freiburg gehörte er zu den besten Akteuren auf dem Platz, hatte einen großen Einfluss auf das Spiel und erheblichen Anteil an den beiden wichtigen Erfolgen. In Barcelona wird die Kovac-Elf jedoch ohne den deutschen Nationalspieler auskommen müssen.

Denn Gross hatte im Rückspiel bei OSC Lille seine dritte gelbe Karte im laufenden Wettbewerb gesehen. Dies hat eine Sperre im Hinspiel des Viertelfinals zur Folge. So wird er in Barcelona nicht zum Einsatz kommen können.

Wer ersetzt Gross?

Für den BVB schmerzt sein Ausfall gleich doppelt. Zum einen ist er in den vergangenen Wochen in einer starken Verfassung und ist eine der Säulen für die Westfalen geworden. Dazu hat BVB-Coach Kovac im zentralen Mittelfeld keine großen Alternativen. Denn mit Marcel Sabitzer fällt ein wichtiger Spieler ohnehin schon verletzt aus. So könnte Kapitän Emre Can ins Mittelfeld rücken, während Bensebaini, Schlotterbeck und Anton die defensive Dreierkette bilden könnten.

Julian Brandt und Carney Chukwuemeka dürften wohl auch in Barcelona von Beginn an ran dürfen. Doch wer besetzt die dritte Position im zentralen Mittelfeld? Kovac wird sich etwas einfallen lassen müssen.