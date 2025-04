FC Barcelona – Borussia Dortmund: UEFA-Entscheidung steht! BVB hört genau hin

Es ist das Highlight der Saison – und vielleicht die einzige Chance, sie noch zu retten. Im Viertelfinale der Champions League empfängt der FC Barcelona Borussia Dortmund zum Tanz auf dem ganz großen europäischen Parkett.

Der Gewinner darf vom Henkelpott träumen, der Verlierer ist raus. Fest steht schon jetzt, wer die Partie leiten wird. Die UEFA verkündete am Montag den Schiedsrichter der Partie FC Barcelona – Borussia Dortmund.

FC Barcelona – Borussia Dortmund: UEFA-Entscheidung steht

Dieser Name dürfte so manchem BVB-Fan bekannt vorkommen: Espen Eskas wird am Mittwochabend (21 Uhr) das Auswärtsspiel der Schwarzgelben in Kataloniens Hauptstadt anpfeifen. Der Norweger pfiff bereits sechs Königsklassen-Spiele in dieser Saison, darunter auch eins mit Dortmunder Beteiligung. Das 3:0 bei Sporting Lissabon im Hinspiel der Playoffs, ein Befreiungsschlag unter dem gerade erst angetretenen Trainer, fand ebenfalls unter seiner Leitung statt.

Mit 36 Jahren noch vergleichsweise jung, ist Eskas bereits seit zehn Jahren Profi-Referee und seit acht Jahren FIFA-Schiedsrichter. Auf den BVB traf er in Lissabon erstmals – nun aber gleich noch einmal beim Champions-League-Kracher FC Barcelona – Borussia Dortmund.

Schlotterbeck-Schock

Viel mehr als die Schiedsrichter-Ansetzung dürfte Schwarzgelb im Vorfeld der Partie aber die Hiobsbotschaft um Nico Schlotterbeck beschäftigten. Der Verteidiger und wichtige Star der Mannschaft fällt mit einem Meniskusriss für den Rest der Saison aus, kann entsprechend auch in der Champions League nicht mehr eingreifen. Mehr Infos dazu hier.

