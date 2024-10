FC Augsburg – Borussia Dortmund: Fans reiben sich verwundert die Augen – kurzfristiger Wechsel vor Anpfiff

Kuriose Situation beim Spiel zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund. Kurz vor dem Anpfiff hat es in der Partie einen verletzungsbedingten Wechsel gegeben – allerdings nicht bei den Mannschaften.

Schiedsrichter Tobias Welz, der ursprünglich die Partie zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund leiten sollte, stand nur am Spielfeldrand. Stattdessen führte Wolfgang Haslberger die Mannschaften aufs Feld.

FC Augsburg – Borussia Dortmund: Kurzfristiger Schiedsrichterwechsel

Schon am Donnerstag gab der DFB die Schiedsrichteransetzung für die Partie FC Augsburg – Borussia Dortmund bekannt. Tobias Welz sollte als Hauptschiedsrichter das Spiel leiten. Als Assistenten waren Dr. Martin Thomsen und Jonas Weickenmeier eingeplant. Der vierte Offizielle Wolfgang Haslberger komplettierte das Team vor Ort. Als Videoassistenten wurden Patrick Hanslbauer und Dr. Justus Zorn angesetzt.

In dieser Konstellation lief das Schiedsrichterteam in Augsburg allerdings nicht auf. Tobias Welz verletzte sich beim Warmmachen, der Unparteiische zog sich eine Zerrung zu. Deshalb gab es eine kurzfristige Änderung.

Haslberger feiert Bundesliga-Debüt

Wolfgang Haslberger, der ursprünglich als vierter Offizieller eingeplant war, übernahm die Rolle von Welz. Er führte die Mannschaften aufs Feld und übernahm die Spielleitung, während Welz als vierter Offizieller am Seitenrand stand.

Damit kam Haslberger unverhofft zu seinem Bundesliga-Debüt. Der 31-Jährige pfeift eigentlich eine Liga tiefer, kommt regelmäßig in der 2. Bundesliga und auch in der 3. Liga zum Einsatz. In der Bundesliga war es für den jungen Schiedsrichter aus St. Wolfgang der erste Auftritt als Hauptschiedsrichter.