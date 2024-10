Borussia Dortmund: Offiziell! BVB-Star Guirassy erreicht die Nachricht

Serhou Guirassy kam mit enormen Erwartungen zu Borussia Dortmund. Der Stürmer hat in der vergangenen Saison mit dem VfB Stuttgart für mächtig Furore gesorgt – beim BVB liefert er weiter wie am Fließband ab.

Neun Torbeteiligungen in acht Spielen – das ist die starke Statistik. Dazu trifft er auch für sein Heimatland Guinea. Daher bleiben die Leistungen des Stürmers von Borussia Dortmund auch in Afrika nicht ungesehen. Er wurde für einen ganz besonderen Preis nominiert.

Borussia Dortmund: Guirassy als „Afrika Fußballer des Jahres“ nominiert

Victor Osimhen, Sadio Mane, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, Yaya Toure, Didier Drogba, Samuel Eto’o – diese Weltstars haben in den vergangenen Jahren die Auszeichnung „Afrika Fußballer des Jahres“ absahnen können. In diese Riege könnte sich demnächst auch Guirassy einordnen.

Denn wie der afrikanische Fußballverband am Donnerstag (24. Oktober) bekannt gegeben hat, ist der Stürmer des BVB als einer von zehn Spielern für diese Auszeichnung nominiert worden. Neben Guirassy ist noch ein weiterer Bundesliga-Star auf der Liste zu finden: Edmond Tapsoba von Bayer Leverkusen.

Guirassy wird sich jedoch gegen namhafte Konkurrenz wie Achraf Hakimi von Paris St. Germain oder Ademola Lookman von Atalanta Bergamo durchsetzen müssen. Die Auszeichnung wird Anfang Dezember vergeben werden. Bei der letzten Wahl stand unter anderem Ramy Bensebaini zur Auswahl.

Schreibt Guirassy Geschichte?

Trotz der großen Konkurrenz wird sich Guirassy aufgrund seiner starken Leistungen gewisse Hoffnungen machen dürfen. Sollte der BVB-Star den Preis am Ende tatsächlich gewinnen, wäre er der erste guineische Sieger dieser Auszeichnung. Zwar gewann Cherif Souleymane diese Auszeichnung 1972, doch damals wurde der Preis noch nicht offiziell vom afrikanischen Verband verliehen.

Nach Aubameyang 2015 wäre er zudem erst der zweite Borussen-Profi, der diesen Preis gewinnen kann. So oder so unterstreicht die Nominierung die starken Leistungen des Angreifers in den letzten Monaten.