Erling Haaland und ManCity schäumen vor Wut – jetzt droht das Desaster

Was für ein Drama – und Erling Haaland steckt mittendrin. Während die Bundesliga in Deutschland noch pausiert, ist die englische Liga wieder in vollem Gange. Am Samstag (14. Januar) kündigte sich das große Manchester Derby an.

United gegen City – ein Duell, das die „Skyblues“ in den letzten Jahren meist deutlich gewann. Doch an diesem Wochenende ging alles anders aus. Eine Szene ließ Erling Haaland und seine Teamkollegen dabei vor Wut schäumen.

Erling Haaland bleibt blass

Er hat schon bessere Tage in seiner noch jungen Karriere erlebt. Auch in England trat der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund als Tormaschine in Erscheinung. Doch ausgerechnet im Manchester-Derby erwischte Erling Haaland einen rabenschwarzen Tag. Gerade mal zwei Schüsschen brachte er auf den Statistikbogen.

Dennoch sah es lange nach einem erneuten Sieg der Citizens aus. Jack Grealish hatte die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola in Führung gebracht. Wenige Minuten vor Abpfiff kippte die Partie jedoch. Der Auslöser war eine höchst strittige Situation.

City-Wut nach VAR-Check

Was war passiert? In der 80. Minute starten die Red Devils ihre Schlussoffensive. Casemiro spielte einen Steilpass in den Lauf von Marcus Rashford. Der startete deutlich aus dem Abseits, bewegte sich dennoch Richtung des Balles. Allerdings berührte er ihn nicht, sondern ließ die Kugel für seinen Kollegen Bruno Fernandes laufen, der letztlich eiskalt verwandelte.

Dann wurde es hitzig. Der Linienrichter hob die Fahne. Seiner Meinung nach hatte Rashford aktiv ins Geschehen eingegriffen, auch wenn er nicht an den Ball ging. Eine Einschätzung, die jeder hätte teilen können. Doch der Videoassistent hatte andere Pläne. Nach kurzem Check wurde das Tor gegeben. Daran änderten die Diskussionen der Citizens um Erling Haaland nichts.

Erling Haaland bangt um Meisterschaft

Und es wurde noch schlimmer, denn keine zwei Minuten später traf Rashford zur Führung von United – dieses Mal war der Treffer regulär. Die Guardiola-Elf erholte sich von dem Rückstand nicht mehr und lässt im Titelkampf weiter federn.

Mehr News:

Der Rückstand auf Arsenal London ist mittlerweile deutlich – und könnte an diesem Wochenende auf ganze acht Punkte anwachsen. Erling Haaland muss in seiner Premieren-Saison in England um den Titel zittern. Ein Desaster, das er sich vor seinem Sommerwechsel auch anders erträumt hatte.