Erling Haaland: Wirbel um verrücktes Wechsel-Angebot – „Glauben, dass er sehr gut passt“

Erling Haaland ist erst im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt. Seitdem zerschießt der Norweger die Premiere League.

Nun muss Erling Haaland allerdings eine Zwangspause einlegen. Der Grund: Die WM-Winterpause. Damit diese für den Norweger nicht zu langweilig wird haben er und Manchester City jetzt ein kurioses Leih-Angebot bekommen.

Erling Haaland: Siebtligist will Ex-BVB-Star ausleihen

Wie der englische Siebtligist Ashton United offiziell bekanntgegeben hat, haben die Klubverantwortlichen bei Manchester City bezüglich einer Leihe von Erling Haaland angefragt. „Das ist kein Scherz, wir warten auf eine Antwort“, schreibt der Verein bei Twitter.

Die Idee kam den Verantwortlichen des unterklassigen Klubs, da Haaland aufgrund der WM nun 28 Tage pausieren muss. Der Norweger verpasste es, sich mit seinem Land für die Weltmeisterschaft im Wüstenstaat zu qualifizieren, und das nächste Spiel für den Stürmer mit Manchester City wird am 23. Dezember sein, wenn es gegen den FC Liverpool im Ligapokal geht. Für diese Zeit der ungewollten Pause würde United den torgefährlichen Norweger gerne ausleihen. „City spielt nicht und wir würden gerne helfen, indem wir Erling fit halten. Das ist doch sinnvoller, als wenn er sechs Wochen lang Golf spielen würde. Wir glauben, dass er sehr gut zu uns passt und sich gut in unseren Kader einfügen würde“, sagte Teammanager Michael Clegg in der Stellungnahme des Vereins.

Erling Haaland: Von City in die siebte Liga?

Auch wenn die Wettkampfpraxis mit Sicherheit sinnvoller ist als Golf zu spielen gilt es als unwahrscheinlich, dass City das Angebot wirklich annimmt. Die Saison mit den vielen englischen Wochen gerade auf der Insel ist noch lang. Besonders wenn man das Ziel von Manchester City, mal wieder ins Champions-League-Finale einzuziehen, bedenkt, was die Anzahl der Spiele nochmal erhöhen würde. Aus diesem Grund ist es wichtig für Pep Guardiola so kurz vor dem Boxing-Day in England einen fitten Haaland in seinen Reihen zu haben und nicht das Risiko durch Verletzungen auf Amateurplätzen einzugehen.

Ashton United hingegen könnte die Unterstützung des Norwegers gebrauchen. Nach 19 Spielen steht der Siebtligist nur auf dem elften Platz in der Tabelle. Dabei erzielten sie lediglich 23 Tore. Erling Haaland, der in 18 Spielen alleine auf dieselbe Anzahl an Treffern kommt, würde die Offensivprobleme von United mit Sicherheit lösen.