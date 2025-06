Klub-WM: Aufregung um Bayern-Gegner! Profi darf nicht in die USA einreisen

In wenigen Tagen startet für den FC Bayern München die Klub-WM. In der Gruppenhase treffen die Münchener auf Auckland City, Boca Junior und Benfica Lissabon. Einen Gegner trifft jetzt aber der Schock.

Boca Juniors muss kurz vor Beginn der Klub-WM einen harten Rückschlag verkraften: Verteidiger Ayrton Costa darf nicht mit in die USA reisen. Die US-Behörden verweigerten dem 25-Jährigen das Visum. Laut Verein ist sein Antrag weiterhin bei der US-Botschaft in Buenos Aires in Bearbeitung. Dennoch wurde Costa vorerst in den Turnierkader berufen.

Klub-WM: Bayern-Gegner steht vor Problemen

Boca Juniors machte keine offiziellen Angaben zu den Gründen für das verweigerte Visum. Laut „Mundo Deportivo“ könnte dies jedoch mit einem Strafprozess aus dem Jahr 2018 zusammenhängen. Costa war damals aufgrund von versuchtem Raub angeklagt, wobei es um den Transport von Diebesgut in einem Fahrzeug ging. 2023 erhielt er eine Bewährungsauflage, um einen Prozess zu vermeiden. Trotz dieser Vergangenheit laufen aktuell diplomatische Bemühungen über die argentinische Botschaft, ein Sonder-Visum zu erwirken. Die Zeit drängt, denn in wenigen Tagen starten für Boca die Gruppenspiele, unteranderem gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Costa spielt seit Januar 2025 für die Boca Juniors, nachdem der Verteidiger für drei Millionen Euro von Royal Antwerpen gewechselt war. Seitdem entwickelte er sich zu einem wichtigen Bestandteil der Defensive des argentinischen Klubs. Sein plötzlicher Ausfall reißt eine empfindliche Lücke in die Verteidigung, was vor allem gegen starke Gegner problematisch sein könnte.

Kann Boca Juniors Costa ersetzen?

Durch Costas Fehlen muss Boca Juniors-Trainer Jorge Almiron improvisieren. Marcos Rojo, der 35-jährige Ex-Manchester-United-Spieler, dürfte seinen Platz in der Startelf einnehmen. Rojo bringt viel Erfahrung mit, doch der Routinier ist nicht mehr in seiner besten Form, was Boca Juniors vor zusätzliche Herausforderungen stellen könnte.

Die Klub-WM-Gruppe C verlangt Boca Juniors Höchstleistungen: Nach dem Auftakt gegen Benfica Lissabon trifft der argentinische Traditionsklub am 20. Juni in Miami auf den FC Bayern München. Vier Tage später folgt das Spiel gegen Auckland City in Nashville. Ob Costa dabei noch nachreisen kann, bleibt ungewiss. Der FC Bayern München dürfte hingegen optimistisch in die Begegnung gehen und könnte von der geschwächten Boca-Defensive profitieren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.