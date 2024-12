Erling Haaland: Es wird immer schlimmer – jetzt droht das große Desaster

Was ist bloß mit Manchester City los? Fußball-Europa kann es kaum fassen, was beim englischen Spitzenklub um Erling Haaland und Trainer-Genie Pep Guardiola passiert. Auch in der Champions League setzt sich Krise des Klubs fort.

Und plötzlich droht das ganz große Fiasko. Etwas, das im alten Champions-League-Modus undenkbar war, könnte jetzt Wirklichkeit werden. Plötzlich droht Erling Haaland und Co. der Gruppen-K.-o.!

Erling Haaland: Nächste bittere Klatsche

Entgeistert blickte Pep Guardiola nach Abpfiff auf den Rasen. Gerade hatten die Citizens mit 0:2 bei Juventus Turin verloren. Dusan Vlahovic und Weston McKennie hatten die entscheidenden Tore im zweiten Durchgang erzielt – und die Krise Manchesters damit drastisch verschärft.

Die Statistiken lesen sich wie ein Albtraum. Aus den letzten zehn Spielen holte die Mannschaft nur einen einzigen Sieg. Für die erfolgsverwöhnten „Skyblues“ um Erling Haaland ein komplettes Desaster. Und es kommt noch schlimmer.

Minimal-Ziel in Gefahr

Denn plötzlich muss man sich darum sorgen, das Minimal-Ziel (das Erreichen des Achtelfinales) zu verpassen. In der großen Tabelle ist City mittlerweile auf Platz 22 abgerutscht. Mindestens 24. muss man werden, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Der Vorsprung auf die Plätze, die das sofortige Ausscheiden bedeuten würden, beträgt nur noch einen Punkt.

Zudem lautet der nächste Gegner Paris St. Germain. Auch die Franzosen kämpfen verzweifelt ums Überleben im neuen Champions-League-Modus. Ein Spitzenspiel, das zum Krisengipfel mutiert.

Erling Haaland: Tore reichen nicht mehr

Und Sturmstar Haaland? Der Norweger versucht alles, um die Krise abzuwehren. Doch seine Treffer reichen schlicht nicht mehr. Gegen Feyenoord Rotterdam schnürte er beispielsweise einen Doppelpack. Trotzdem verspielte City letztlich eine 3:0-Führung. Auch in der Liga steuerte er zuletzt gegen Crystal Palace ein Tor bei – doch wieder reichte es nur zu einem Remis. Eine völlig neue Situation für Erling Haaland und seinen Klub, die sich dringend aus der Krise befreien müssen.