Erling Haaland: City in großer Sorge – DAS käme einem Fiasko gleich

Am heutigen Mittwoch (15. Februar) stehen nicht nur die nächsten Spiele in der Champions League auf dem Programm, sondern auch das Top-Spiel in der Premier League zwischen Manchester City und Tabellenführer FC Arsenal. Zuletzt war fraglich, ob der amtierende englische Meister mit Erling Haaland antreten kann.

Nun hat City-Trainer Pep Guardiola ein Update zum norwegischen Stürmer-Star gegeben. Verpasst Erling Haaland ausgerechnet das Spiel gegen die Londoner?

Einsatz von Erling Haaland fraglich

Im letzten Spiel der Skyblues gegen Aston Villa musste der ehemalige BVB-Star in der Halbzeit ausgewechselt werden. Der Grund: Der Norweger hat einen Tritt abbekommen, weswegen er zur Vorsicht rausgenommen wurde. Anschließend meinte Guardiola zwar, er denke, dass „er nicht verletzt ist“, eine abschließende Beurteilung über den Gesundheitszustand von Haaland konnte der Spanier allerdings nicht geben.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Arsenal hat der Trainer von City nun ein Update zu seinem Stürmer gegeben. Dieses fiel allerdings rar aus. „Aktuell weiß ich es noch nicht“, meinte Guardiola auf die Frage, ob Haaland gegen den Tabellenführer einsatzbereit wäre, und ergänzte: „Wir trainieren heute Nachmittag“.

Gutes Zeichen? Erling Haaland im Training

Am Abend vor dem Spiel sorgte Manchester City dann zumindest mal für etwas Erleichterung bei ihren Fans. Auf ihrem Twitter-Account postete der englische Meister ein Bild, welches Erling Haaland wohl beim angesprochenen Training am Nachmittag zeigt. Der Norweger könnte also gegen die Londoner einsatzbereit sein, sofern er ohne Schmerzen bleibt.

Sollte sich allerdings herausstellen, dass Haaland noch nicht fit für das Duell gegen den Tabellenführer ist, käme das einem Fiasko für die Citizens gleich. In der aktuellen Saison in der Premier League kommt der Norweger auf 25 Tore und vier Vorlagen. Sollte er Guardiola nicht zur Verfügung stehen, würde seiner Mannschaft einiges an Torgefahr abgehen. Im Spiel gegen Arsenal, wo voraussichtlich eine kleine Vorentscheidung im Titelrennen gefällt werden kann, würde das die Aufgabe für Manchester City nochmal schwerer machen.