Erling Haaland feiert nächste Gala – was Guardiola dann sagt, schmeckt ihm gar nicht

Seit diesem Sommer steht Erling Haaland bei Manchester City unter Vertrag. Obwohl viele Experten und Fans ihm nur einen holprigen Start in Englands höchster Spielklasse zugetraut haben, dominiert der Norweger die Premier League nach Belieben.

Nach dem Spiel der Citizens wurde Trainer Pep Guardiola gefragt, ob Erling Haaland der kompletteste Stürmer sei, den er je trainiert habe. Die Antwort des Trainers dürfte dem erneuten Doppelpacker allerdings gar nicht schmecken.

Erling Haaland: Guardiola mit Ansage

Nach dem Spiel von Manchester City gegen Brighton & Hove Albion wurde Pep Guardiola zu den Leistungen von Erling Haaland befragt. Auf die Frage, ob der Ex-BVB-Star der kompletteste Stürmer sei, den der Spanier je trainiert hab, antwortete er: „Und Messi?“. Anschließend ergänzte er: „Seine Zahlen sind absolut unglaublich. Da gibt es keine Zweifel über seine Qualitäten. Er ist nicht der Beste, aber sicher einer der Besten.“

Eine Aussage des Trainers, die Haaland mit Sicherheit nicht in Euphorie verfallen lässt. Der Stürmer selbst wird nämlich den Anspruch haben, spätestens in ein paar Jahren in einem Atemzug mit eben Lionel Messi genannt zu werden. Die Antwort von Guardiola dürfte wahrscheinlich deswegen nochmal eine Spritze Extramotivation für den Norweger sein.

Erling Haaland auf den Spuren von Messi

Alleine während seiner Zeit in Dortmund überragte der Norweger. 86 Tore und 23 Vorlagen in 89 Spielen für den BVB sprechen dabei eine mehr als deutliche Sprache. Für den englischen Meister kommt Haaland in 15 Spielen in dieser Saison bereits auf 22 Tore und drei Vorlagen. Bleibt der Norweger verletzungsfrei und erzielt seine Tore im derzeitigen Rhythmus weiter, dann käme er am Ende der Spielzeit in England alleine in der Liga auf 49 Tore. Damit würde Haaland die bisherige Bestmarke von Mohammed Salah mit 38 Toren in einer Premier-League-Saison bei weitem übertreffen.

Sollte Haaland es schaffen, am Ende der Saison tatsächlich so nah an die 50-Tore-Marke zu gekommen zu sein, würde er eindeutig auf den Spuren von Lionel Messi wandern. Zum Vergleich: Der Argentinier absolvierte in der Saison 2009/10 mit ebenfalls 22 Jahren 53 Spiele für den FC Barcelona. Ihm gelangen 47 Tore und 12 Assists. Erling Haaland würde diese Anzahl an Scorerpunkten nach jetzigem Stand alleine in der Liga schon übertreffen.