Erling Haaland: Muss er jetzt um seinen Platz kämpfen? Ex-BVB-Star schaut bei IHM genau hin

Seit seinem Wechsel vom BVB zu Manchester City zerschießt Erling Haaland die englische Liga. Bislang hatte der Norweger einen Stammplatz inne und saß nur dann auf der Bank, wenn ihn Trainer Pep Guardiola schonen wollte.

Nun könnte Erling Haaland allerdings Konkurrenz um den Stammplatz im Sturm der Citizens bekommen. Mit Julian Alvarez blüht der zweite etatmäßige Stürmer im Kader des englischen Meisters richtig auf.

Erling Haaland: Teamkollege brilliert

Bei 13 von 14 möglichen Spielen stand der Norweger in dieser Premier-League-Saison auf dem Platz. Zwölf davon von Beginn an. Nun bekommt der ehemalige BVB-Star allerdings neue Konkurrenz im Sturmzentrum – mit Julian Alvarez.

Der argentinische Stürmer wechselte ebenso wie Haaland im Sommer zum englischen Meister. Anders als der Norweger absolvierte er die meisten von seinen zwölf Einsätzen in der Liga nur als Einwechselspieler. Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft blüht der 22-Jährige nun allerdings richtig auf. In allen sechs möglichen Spielen stand der Stürmer auf dem Feld und erzielte dabei vier Tore und eine Vorlage. Sollte Alvarez auch im Finale seine Qualitäten auf den Platz bringen und sich am Ende sogar zum Weltmeister krönen, hätte er viele Argumente gesammelt, um zukünftig auch bei City mehr Spielzeit zu bekommen.

Erling Haaland: Verliert er nun seinen Stammplatz?

Die Chance, dass Haaland jetzt um seinen Stammplatz bangen muss, sind allerdings gering. Der Norweger steht mit 18 erzielten Toren derzeit an der Spitze der Torjägerliste auf der Insel und hat Pep Guardiola bislang noch keine Argumente geliefert, weshalb er nicht von Anfang an spielen sollte.

Viel wahrscheinlicher ist es daher, dass Julian Alvarez in Zukunft auch mal von Beginn an auf den Flügeln ran darf, wo er in Katar nun auch häufiger mal zum Einsatz gekommen ist. Eine andere Option wäre, dass Guardiola den Argentinier im Verlauf der Spiele einwechselt, um dann Haaland zu schonen oder Alvarez und den Norweger zusammen auf dem Platz auf Torejagd zu schicken. Fest steht: Haaland dürfte sich über die guten Leistungen seines Teamkollegen freuen, da ein Alvarez in Top-Form die Titelchancen der Mannschaft erhöht.