Erling Haaland sorgt in schwedischer Provinz für Ungemach – aus diesem kuriosen Grund

Erling Haaland gehört mittlerweile zu den bekanntesten Fußballern weltweit – kein Wunder, der Top-Stürmer trifft nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach Manchester City auch in der Premier League fleißig weiter. Sein Ruhm ist jedoch zum Problem für eine schwedische Provinz geworden.

Im Südwesten von Schweden liegt die Provinz Halland. Die schwedische Tourismusbehörde bewirbt Halland laut n-tv als „Küstenparadies für Feinschmecker und Naturliebhaber“. Doch die so beschauliche Atmosphäre wird leicht gestört. Der Grund: Erling Haaland!

Erling Haaland ärgert Provinz in Schweden

Der 22-Jährige ist nämlich nicht nur auf dem Feld präsent. Auch in den sozialen Netzwerken hat Erling Haaland eine beeindruckende Präsenz. So hat der Fußballer allein auf Instagram über 20 Millionen Follower! Und jetzt kommt das Problem: Seine Fans suchen häufig nach dem Angreifer – und das nicht immer unter Erling Haaland, sondern oft auch unter Erling Halland.

„Wir sind Halland. Er ist Haaland“, schrieb Jimmy Sandberg, Direktor der lokalen Tourismusbehörde in einem offenen Brief. „Zu unserer Verzweiflung werden all unsere Bemühungen, für Halland zu werben, aktuell einfach schnell zunichtegemacht.“

Erling Haaland: Falscher Hashtag sorgt für Verwirrung

Denn in den sozialen Netzwerken finden sich unter dem Hashtag #Halland fast nur Bilder des Fußballers, weil viele seinen Namen falsch schreiben. „Die Popularität des Fußball-Phänomens in Kombination mit dem Schreibfehler erstickt unsere Online-Präsenz völlig“, teilte der verzweifelte Tourismusdirektor mit. Seine dringende Bitte an alle Haaland-Fans: Schreibt seinen Namen richtig!

Aber allzu böse ist Sandberg den Fans und Haaland dann doch nicht: „Wenn nichts getan wird, fürchten wir, dass unsere Provinz so etwas wie ein vergessenes Atlantis werden wird. Ein Platz, der nur noch in Geschichten und historischen Schriften existiert“, wird er von n-tv zitiert. „Wir würden Mr. Erling Braut Haaland gerne zu einem Besuch in Halland einladen. So wie es viele Norweger Jahr für Jahr tun. Er würde sich hier zu Hause fühlen. Wir sehen uns nächsten Sommer in Halland, Haaland?“