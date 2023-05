Erling Haaland: Irre! Top-Team wollte ihn nicht – und das zu diesem Spottpreis

Ohne Wenn und Aber: Erling Haaland ist aktuell der beste Stürmer der Welt. Der Norweger trifft und trifft und trifft. Für Manchester City hat sich der Transfer voll ausgezahlt.

An dem Norweger waren aber auch noch zahlreiche andere Top-Klubs interessiert. Kein Wunder bei der irren Torquote, die Erling Haaland zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund hatte. Ein Top-Klub verzichtete allerdings auf den Stürmer. Dabei hätten sie einen Spottpreis zahlen müssen. Wenn das mal kein großer Fehler war…

Erling Haaland: Top-Klub wollte ihn nicht zum Spottpreis

Manchmal ist es doch ganz gut, auf den Trainer zu hören. Schon lange vor seinem Amtsantritt bei Manchester United, hatte Ole Gunnar Solskjaer den Red Devills empfohlen, Erling Haaland zu kaufen.

Das war zu der Zeit, als Solskjaer Trainer von Molde FK war, bei dem Haaland zu dem Zeitpunkt noch spielte. Der Stürmer wechselte schließlich zu RB Leipzig, wo ihm der Durchbruch gelang. Bei Borussia Dortmund schoss er dann letztlich alles kurz und klein.

Er hätte aber auch für Manchester United spielen können, wenn der Traditionsverein denn auf den damaligen Stürmer gehört hätte, berichtet Solskjaer gegenüber der britischen „The Sun“. „Ich habe United etwa sechs Monate vor meinem Amtsantritt angerufen und ihnen gesagt, dass ich diesen Stürmer hätte, aber sie haben nicht auf mich gehört“, so der Champions-League-Sieger von 1999, der 2018 dann Trainer bei ManUnited wurde. „Ich verlangte vier Millionen Pfund für Haaland, aber sie haben ihn nicht verpflichtet.“

Für 60 Millionen zum Stadtrivalen

Nach zwei Jahren in der Bundesliga wechselte Erling Haaland schließlich im vergangenen Sommer für 60 Millionen Euro ausgerechnet zum Stadtrivalen der Red Devils. Heute ist der Stürmer von Manchester City 180 Millionen Euro wert.

Mit 35 Premier-League-Toren stellte er zuletzt sogar einen neuen Rekord auf. Wettbewerbsübergreifend kommt er in 48 Pflichtspielen auf unglaubliche 52 Tore. Zahlen, die lediglich Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zu ihrer besten Zeit hatten.

Der Wechsel hat sich für City und Haaland schon jetzt ausgezahlt, könnte aber noch besser für beide werden. In der Premier League ist der Titel schon zum Greifen nah, in der Champions League steht das Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (1:1 im Rückspiel) am Mittwoch (17. Mai, 21 Uhr) an und im englischen Pokal geht’s im Finale dann ausgerechnet gegen Manchester United, der Klub, der ihn nicht wollte.