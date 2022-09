Erling Haaland: Das wird dem BVB nicht gefallen! Norweger will IHN zu ManCity lotsen

Nach Erling Haaland wechselte auch noch ein weiterer BVB-Star zu Manchester City: Manuel Akanji. Mit Ilkay Gündogan sind bereits drei ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund beim englischen Meister.

Kommt bald ein vierter Profi dazu? Demnach soll Erling Haaland einem BVB-Star einen Wechsel zu Manchester City schmackhaft machen.

Erling Haaland will BVB-Star zu Manchester City lotsen

Dass fast alle Top-Klubs in Europa an Jude Bellingham interessiert sind, ist bereits seit langem klar. Real Madrid und der FC Liverpool sollen wohl zu den größten Interessenten gehören. Aber auch Manchester City will den englischen Superstar verpflichten.

Dabei könnte Erling Haaland ein wichtiger Faktor werden. Der Norweger will wohl sehr gerne mit Bellingham wieder zusammenspielen. Wie die „Sport Bild“ berichtet, lockt der 22-Jährige seinen ehemaligen Teamkollegen zum englischen Meister.

Haaland und Bellingham schicken sich viele Nachrichten

In zahlreichen Textnachrichten soll Erling Haaland von den Bedingungen in Manchester schwärmen. In Dortmund hat Bellingham noch einen Vertrag bis 2025 und der BVB will ihm einen Verbleib schmackhaft machen. Demnach plant Sportdirektor Sebastian Kehl nach der WM in Katar über eine Vertragsverlängerung.

Erling Haaland und Jude Bellingham sind gut miteinander befreundet. Foto: IMAGO / Xinhua

Sollte sich Bellingham dann allerdings für einen Wechsel entscheiden, müsste sein künftiger Klub viel Geld auf den Tisch legen. In englischen Medien wurde zuletzt eine Ablösesumme von bis zu 120 Millionen Euro gehandelt, sollte das Geld in einer Charge überwiesen werden.

Mehr aktuelle Haaland-Nachrichten:

Haaland: Ausgerechnet vor BVB-Duell! Brisante Details zum Transfer enthüllt

Haaland: Jetzt wird es völlig verrückt Trainer-Revolte gegen den Ex-BVB-Star

Haaland: Ex-BVB-Star mit ehrlichen Worten – „Finde ich respektlos“

Ob Bellingham und Haaland bald wieder vereint sind? Beim BVB haben sich beide Stars prächtig verstanden und in City plant Trainer Pep Guardiola den Youngster als Ersatz für Kevin de Bruyne ein.