Erling Haaland: Vater Alf-Inge sorgt mit Wechselaussagen für Wirbel – „Es ist eine Möglichkeit“

Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City zerschießt Erling Haaland die Premier League. Lange Zeit galt es allerdings keinesfalls als sicher, dass sich der Norweger auch dem englischen Meister anschließt – auch Spaniens Rekordmeister Real Madrid war ein Kandidat.

Nach noch nicht mal einem Jahr auf der Insel denkt Erling Haaland wohl bereits wieder über seinen Abschied aus England nach. Das lässt sich aus einem Interview seines Vaters schließen.

Erling Haaland: Vater sorgt mit Wechselaussage für Wirbel

Erling Haalands Vater, Alf-Inge, hat mit einer Wechselaussage um seinen Sohn für Wirbel gesorgt. Gegenüber „France Football“, meinte er zu der Zukunft von Haaland: „Er könnte 15 Jahre bei City bleiben, weil es ihm sehr gefällt und es ein großartiger Verein ist, aber ich habe den Eindruck, dass er beweisen will, dass er in jeder der großen Ligen gewinnen kann“.

Im Anschluss erklärte er dann, wie er sich die Zukunft seines Sohnes aktuell vorstellt. „Drei Jahre Premier League, dann nach Italien, Spanien oder Frankreich. Es ist noch nichts entschieden, aber es ist eine Möglichkeit, weil er in jedem Team ein Gewinner sein kann“, so Alf-Inge. Es ist demnach also möglich, dass der Norweger genau so lange für den englischen Meister spielt, wie er für den BVB aktiv gewesen ist.

Erling Haaland zerschießt die Premier League

In seiner neuen Heimat spielt Haaland bislang eine richtig gute Premierensaison. In seinen ersten 18 Spielen für den englischen Meister konnte der 22-Jährige schon 23 Tore und drei Vorlagen erzielen. Mit seinen 18 Treffern alleine in der Liga steht der Norweger auf dem ersten Platz in der Torjägerliste auf der Insel. Sein engster Verfolger, Harry Kane, kann lediglich zwölf Buden vorweisen.

Bei seinem Wechsel vor einigen Monaten hat Erling Haaland allerdings einen Vertrag bis 2027 bei den Citizens unterschrieben. Über einen zeitnahen Abschied müssen sich die Verantwortlichen und Fans des englischen Meisters also wohl keine Sorgen machen – außer, es fließt mächtig Kohle.