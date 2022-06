Ex-BVB-Star Emre Mor wieder heiß begehrt – plötzlich hat er DIESE Option

Die Karriere von Emre Mor gleicht einer Achterbahnfahrt. Als „türkischer Messi“ gefeiert, wechselte er im jungen Alter zum BVB. Danach folgte der Absturz.

Jetzt ist Emre Mor wieder auf einem Höhepunkt seiner Karriere angekommen. Der Ex-BVB-Star ist tatsächlich heiß begehrt. Er könnte sogar unter einer echten Legende trainieren.

Emre Mor: Ex-BVB-Star bei mehreren Klubs im Gespräch

Mit 18 Jahren wechselte er aus Dänemark zum BVB, verließ den Klub nach einem durchwachsenen Jahr aber schon wieder in Richtung Celta Vigo. In Spanien versank er in der Bedeutungslosigkeit, konnte sein Potential trotz mehrerer Leihen nicht abrufen und machte mit Skandalen Schlagzeilen.

Jetzt, mit 24 Jahren, scheint Emre Mor endlich wieder den richtigen Weg gefunden zu haben. Unter Volkan Demirel blühte der türkische Nationalspieler bei Faith Karagümrük richtig auf. In 29 Einsätzen erzielte er sechs Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

-------------------------------------------

Das ist Emre Mor

Geburt: 24. Juli 1997 (24) in Bronshoj (Dänemark)

Nationalität: Türkei/Dänemark

Position: Rechter Stürmer

Wurde beim dänischen Klub Nordjaelland ausgebildet

Wechselte 2016 für etwa 10 Millionen Euro zum BVB

Nach einer Saison folgte der Wechsel zu Celta Vigo

Aktuell spielt Mor auf Leihbasis bei Faith Karagümrük

-------------------------------------------

Das hat gereicht, um sich wieder in den Fokus mehrerer Klubs zu spielen. Der türkische Vize-Meister Fenerbahce Istanbul soll laut türkischen Medienberichten sehr an einer Verpflichtung von Emre Mor interessiert sein.

+++ Emre Mor legt irre Wende hin! Trainer schwärmt von Ex-BVB-Star – „Talentiertester Flügelspieler der Türkei“ +++

Laut dem türkischen Sportportal „Ajansspor.com“ gibt es aber auch Interessenten aus dem Ausland. Atalanta Bergamo und der AC Florenz sollen den 24-Jährigen genauer beobachten.

------------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

------------------------------------

Spielt Emre Mor bald unter Pirlo?

Und dann wäre da ja auch noch Faith Karagümrük – der Klub, bei dem Mor wieder in die Spur gefunden hat. Die Türken würden Mor sicherlich gerne behalten. Allerdings ist Förderer Volkan Demirel kein Trainer mehr – dafür lockt der Klub aber jetzt mit der italienischen Legende Andrea Pirlo.

+++ Borussia Dortmund: Nächstes Sturm-Juwel im Visier – hat der BVB den Haaland-Nachfolger gefunden? +++

Emre Mor hat die Qual der Wahl. Eine Rückkehr zu Celta Vigo scheint ausgeschlossen. Dort läuft sein Vertrag im Sommer aus. Der 24-Jährige ist ablösefrei zu haben, kann sich seinen zukünftigen Klub also aussuchen.