Borussia Dortmund: Nächstes Sturm-Juwel im Visier – hat der BVB den Haaland-Nachfolger gefunden?

Noch immer sucht Borussia Dortmund nach einem Nachfolger für Erling Haaland. Bislang konnte der BVB keinen Vollzug vermelden.

Jetzt wird der nächste Stürmer mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Er wäre ein Versprechen für die Zukunft, keine sofortige Verstärkung.

Borussia Dortmund: Kroatisches Sturmtalent beim BVB auf dem Zettel?

Dion Drena Beljo ist 20 Jahre alt, 1,95 Meter groß und Mittelstürmer – damit passt er genau in das Profil von Borussia Dortmund. Beljo spielt in seiner Heimat Kroatien bei NK Osijek. In dieser Saison erzielte der Angreifer 20 Tore in 37 Spielen.

Laut der kroatischen Boulevardzeitung „24 sata“ zeigt Borussia Dortmund Interesse an einer Verpflichtung von Beljo. Allerdings sei noch keine konkrete Anfrage bei Osijek eingegangen.

Dion Drena Beljo ist bei Borussia Dortmund im Gespräch. Foto: IMAGO/Pixsell

Dem Bericht zufolge verlangt der kroatische Erstligist eine Ablösesumme in Höhe von 10 Millionen Euro für Beljo. Möglich sei demnach ein Kauf und eine sofortige Leihe zurück zu Osijek, um dem 20-Jährigen dort weitere Spielzeit zu ermöglichen.

Borussia Dortmund: Suche nach Haaland-Nachfolger zieht sich

Beljo ist einer von vielen Namen, die als möglicher Nachfolger von Erling Haaland genannt werden. Weiterhin auf der Liste stehen Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) und Sebastian Haller (Ajax Amsterdam).

Allerdings kommt der BVB mit den Verhandlungen dort laut Medienberichten nicht voran. Kalajdzic wird auch von den Bayern umworben und Ajax Amsterdam will Haller unbedingt halten. Es sieht so aus, als würde Dortmund sich nach Alternativen umschauen.

